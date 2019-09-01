「史努比天堂」快閃台北新光三越！ 限定版小物讓人買到選擇障礙

文／Sharelife分享生活

熱愛史努比的粉絲有福囉！想大搜特搜不怕沒地方去，史努比快閃店進駐台北信義區新光三越！





超療癒的史努比現身台北信義新光三越！踏入店那瞬間就會讓你感到彷彿置身在「花生漫畫」當中，被各式各樣不同造型的史努比的圍繞著，現場有將近上百樣商品讓你買到忘我、買到選擇障礙大爆發，只想全部帶回家。





快閃店裡不是只有百變的史努比玩偶，還有很多限定的特殊小物，在外面可是不容易看到的，尤其是限定的黑白史努比，一次讓你買得過癮。

你以為只有這樣嗎？關注史努比快閃粉絲團，還能得到最新資訊，更多新商品持續發售，更有小禮物可以領取。買好買滿還不足以滿足您的狂熱心嗎？不用擔心，現場的大型裝置當然是少不了的，經典的史努比慵懶的躺在她專屬的紅色屋頂上，讓你拍到還以為自己就是查理布朗，沙發上更有特大史努比讓你抱著拍到爽。



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活動快閃只到9/30，喜歡史努比的朋友們趕快去朝聖一番吧，快閃店的位置位於新光三越A8的B1一風堂旁的角落。



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▲圖片來源：新光三越 台北信義新天地粉絲專頁

史努比快閃店 (詳細資訊可至新光三越 台北信義新天地粉絲專頁或緣之誼粉絲專頁查詢)



地點：台北信義新天地A8

地址：台北市信義區松高路12號B1

日期：即日起至108年9月30日止

時間：11：00至21：30

活動：現場「史努比快閃店」櫃位消費滿1,000元，即可獲得史努比限量矽膠杯墊（四款一組）

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）