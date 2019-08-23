ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

秋季旅展逛一圈不見「香港」　旅行業者不敢衝改賣澳門團

ETtoday旅遊雲

▲2019TITF台灣秋季旅展。（圖／記者陳涵茵攝）

▲2019TITE台灣秋季旅展23日登場。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導

示威活動讓香港觀光陷寒冬，其中飯店業者首當其衝，外傳洲際酒店要求員工分別要在8月和9月放無薪假期及年假外、長江實業集團也要求旗下10間酒店員工放無薪假外，也連帶影響海外觀光市場，TITE台灣秋季旅展於今（23日）登場，展場逛一圈不見任何「香港」字樣。

港澳旅遊因距離近、天數短，一直是台灣海外旅遊熱門的旅遊地之一，因近日局勢影響訪港旅客量跌幅持續擴大，據《中新社》報導指出，香港財政司司長陳茂波曾在電台節目中透露，8月第3個5天（11至15日）的訪港旅客按年跌幅擴大至約40%，嚴重衝擊香港旅遊市場。

▲2019TITF台灣秋季旅展。（圖／記者陳涵茵攝）

▲旅行業者改賣澳門團促銷。（圖／記者陳涵茵攝）

此次，2019年台灣國際旅遊展TITE於23日至26日在台北世貿一館登場，今年碰上韓幣貶值各大旅行業者主打韓團優惠、廉航流血價格戰，就是不見「香港」團。

旅行業者透露，香港爆發抗議事件後，起初還有旅客詢問，皆以延期或退費方式處理，目前已將香港團暫時下架，避免承擔保險公司不理賠的額外風險，部分旅行業者則僅販售香港機加酒，不賣旅行團。此外，旅行業者也紛紛改以主打澳門團，像是吉帝旅遊澳門4日自由行2999元起、喜鴻旅行社澳門盛世酒店3日自由行3999元起等促銷團吸客。

關鍵字： 香港旅遊 TITE秋季旅展

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

旅展不見「香港」旅行業者不敢衝

這3家國際級美食8月都到台中展店

獨／台版海上鋼琴師：注定與船共舞

台北機廠天車開啟「國家鐵道博物館」想像

2千有找！秋冬補助五星飯店參戰

韓幣貶衝一發！旅展韓國萬元有找

「少女」名詞誕生不到100年！

外傳裁員360人燦星旅遊出面澄清

明天放假？氣象局說明白鹿最新動態

托川普的福　格陵蘭觀光瀏覽量暴增1200%

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

一芳8/26起連14天買一送一

宜蘭民宿推8人以上包棟3天2夜免費

2021年完工！全台最美圖書館在桃園

買早餐吃到飽住台東娜路彎會館0元

台中超狂摩鐵0元爽住雙人房！

圓山大飯店滑梯密道開放參觀

居酒屋百道料理吃到飽千元有找

燦星旅遊裁員！北市勞動局證實

隱身山林間！高雄豪華露營有一泊三食

開玩啦！台中室內主題樂園新開幕

熱門行程

最新新聞更多

旅展不見「香港」旅行業者不敢衝

這3家國際級美食8月都到台中展店

獨／台版海上鋼琴師：注定與船共舞

台北機廠天車開啟「國家鐵道博物館」想..

2千有找！秋冬補助五星飯店參戰

韓幣貶衝一發！旅展韓國萬元有找

「少女」名詞誕生不到100年！

外傳裁員360人燦星旅遊出面澄清

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366