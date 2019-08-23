秋季旅展逛一圈不見「香港」　旅行業者不敢衝改賣澳門團

▲2019TITE台灣秋季旅展23日登場。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導

示威活動讓香港觀光陷寒冬，其中飯店業者首當其衝，外傳洲際酒店要求員工分別要在8月和9月放無薪假期及年假外、長江實業集團也要求旗下10間酒店員工放無薪假外，也連帶影響海外觀光市場，TITE台灣秋季旅展於今（23日）登場，展場逛一圈不見任何「香港」字樣。

港澳旅遊因距離近、天數短，一直是台灣海外旅遊熱門的旅遊地之一，因近日局勢影響訪港旅客量跌幅持續擴大，據《中新社》報導指出，香港財政司司長陳茂波曾在電台節目中透露，8月第3個5天（11至15日）的訪港旅客按年跌幅擴大至約40%，嚴重衝擊香港旅遊市場。

▲旅行業者改賣澳門團促銷。（圖／記者陳涵茵攝）



此次，2019年台灣國際旅遊展TITE於23日至26日在台北世貿一館登場，今年碰上韓幣貶值各大旅行業者主打韓團優惠、廉航流血價格戰，就是不見「香港」團。

旅行業者透露，香港爆發抗議事件後，起初還有旅客詢問，皆以延期或退費方式處理，目前已將香港團暫時下架，避免承擔保險公司不理賠的額外風險，部分旅行業者則僅販售香港機加酒，不賣旅行團。此外，旅行業者也紛紛改以主打澳門團，像是吉帝旅遊澳門4日自由行2999元起、喜鴻旅行社澳門盛世酒店3日自由行3999元起等促銷團吸客。