台中愛吃鬼動起來　這3家國際級美食8月都到台中展店



▲Lady M台中店8/23正式開幕。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

來自紐約的精品級甜點品牌 Lady M與日本最大迴轉壽司壽司郎的台中店都在8月23日正式開幕，馬上吸引大批朝聖人潮。而在之前，8月初還有舒芙蕾鬆餅店FLIPPER'S誠品勤美店開幕，台中的愛吃鬼真的是有口福！



▲Lady M台中新光店限定口味芋頭千層蛋糕。（圖／黃士原攝）

Lady M台中新光店

來自紐約的精品級甜點品牌 Lady M，台中首店8月23日正式開幕，落腳新光三越中港店1樓，除了開賣多款經典暢銷口味，主廚還研發台中限定口味「芋頭千層蛋糕」，開幕首日祭出前200名於櫃上消費滿500元的顧客，憑發票贈精品氣球乙顆。

Lady M台中新光店限定口味芋頭千層蛋糕顏色跟印象中的芋頭不一樣，主要是主廚對於不添加芋頭精的堅持，特別保有大甲檳榔心芋頭的原本天然象牙白，呈現原色原味，綿密滑順的芋頭卡士達每一口都吃得到實在的芋頭顆粒口感。

Lady M台中新光店

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號1樓



▲壽司郎台中黎明市政南店8/23開幕。（圖／黃士原攝）

壽司郎台中黎明市政南店

日本迴轉壽司品牌SUSHIRO壽司郎6號店將於8月23日於台中南屯區黎明路與市政南一路交叉口開幕。為歡慶台中第1間分店開幕，特別推出超人氣「極上鮪魚大腹(40元)」做為台中黎明市政南店開幕期間限定特賣商品。

SUSHIRO壽司郎自2018年6月15日旗艦店進駐台北車站商圈，之後陸續開出台北中華路店、高雄夢時代店、Global Mall新北中和店、行天宮商圈的台北民權建國店，為了讓中部的客人也能夠品嚐到美味的壽司，壽司郎首間自建店面選擇落腳在台中。壽司郎表示，2019的下半年將持續積極展店，分店範圍將擴展至中南部，近期將陸續發表開幕日期。

壽司郎台中黎明市政南店

地址：台中市南屯區市政南一路158號

電話：04-2258-3007



▲奇蹟的舒芙蕾鬆餅-雙層芒果奶酪。（圖／FLIPPER‘S提供）

FLIPPER'S誠品勤美綠園道店

東京的人氣舒芙蕾鬆餅店FLIPPER'S在去年9月進駐誠品南西，吸引許多女性朋友前往排隊搶鮮，想要嚐嚐看像雲朵鬆軟口感的舒芙蕾鬆餅。而現在台中的朋友也吃得到了，FLIPPER'S在台中勤美誠品綠園道開出2號店，8月3日開始試賣，8月10日正式開幕。

FLIPPER‘S除了已有的「奇蹟的舒芙蕾鬆餅-原味」、「奇蹟的舒芙蕾鬆餅-水果」、「奇蹟的舒芙蕾鬆餅-靜岡抹茶」以外，這次為了慶祝台灣2號店開幕推出限定口味「奇蹟的舒芙蕾鬆餅-雙層芒果奶酪」，使用兩種口味雙色鮮奶油淋在鬆軟的舒芙蕾鬆餅並放上滿滿的新鮮芒果切塊，新鮮的果肉搭配上特製的芒果淋醬佐上雙色芒果冰淇淋奶酪，炎炎夏日最適合了。

FLIPPER’S 誠品勤美綠園道店

地址：台中市西區公益路68號1F