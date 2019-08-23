外傳裁員360人燦星旅遊3點澄清　旅遊業者：留住人才是關鍵

記者陳涵茵／台北報導

記者陳涵茵／台北報導

外界傳出燦坤集團旗下旅行社燦星旅遊大規模裁員360人消息，對此，燦星旅遊已於22日晚間率先否認，並於23日針對新聞事件對外發布澄清消息，直指大幅裁員事件與現況事實不符，同時也證實近年獲利表現不佳，未來將調重新整人員組織型態。

▲燦星旅遊驚傳大規模裁員消息。（圖／擷取自燦星旅遊官網）



燦星旅遊企業部經理陳宏勝於第一時間跳出澄清，表示根本無外界所傳大規模裁員一事，他強調燦星旅遊6至7月還有招募25人，8月正常離職加資遣的人員才18人，直指是烏龍一場。

燦星旅遊稍早聲明中也提到，因應市場的競爭激烈，燦星旅遊近年營運與獲利表現不佳。因此，為積極進行企業體質的革新，未來將陸續針對人員組織進行更動與實體門市的汰弱調整，同時也將持續創新營運模式，對內強化專業團隊、對外則積極拓展市場，規劃數位轉型與平台串接，打造符合消費者需求的旅遊平台。

▲燦星旅遊澄清並無外界傳言裁員360人消息。（圖／資料照）



根據旅遊業界某專業理人則表示，業界皆知情燦星旅遊部門在這幾年的業績的確不佳，離職率高加上業務量不多，對業界而言，裁員動作不意外。另一位不具名的業界人士也透露，燦星業績不佳在業界已不是秘密，縮減人力的消息去年已有風聲，加上旅遊業競爭激烈、市場需求變化快，不跟著進步就容易被淘汰，再大間的旅行社都一樣。

針對旅行業人力部分，可樂旅遊則指出，服務業員工流動率高，對旅遊社來說人力就是最大資產，新人一進來得經過扎實的員工訓練，對線上產品都熟悉，盡量想辦法留住人才，才能在業績上全力衝刺。

＊針對燦星旅遊的新聞事件，全文回應如下：

1. 針對近日媒體所報導大幅裁員事件與現況事實不符。

2. 因應市場的競爭激烈，燦星旅遊近年營運與獲利表現不佳。因此，為積極進行企業體質的革新，未來我們將陸續針對人員組織進行更動，與實體門市的汰弱調整，以展現企業永續經營的決心。

3. 燦星旅遊未來也將持續創新營運模式，對內強化專業團隊，提供人才發揮專業舞台；對外則積極拓展市場，規劃數位轉型與平台串接，打造符合消費者需求的旅遊平台，進而提供優質且多元的商品與服務。

