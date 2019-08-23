季節感甜點只靠水果上色　巴黎人氣主廚狐狸王子首來台授課



▲摩卡蕎麥狐狸2019。（圖／187巷的法式烘焙提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

187巷的法式烘焙/料理/烹飪教室繼邀法國甜點名師CédricGrolet、Vincent Mary來台授課後，9月25日-9月27日及9月29日-10月1日再邀請有「巴黎最具影響力之一甜點主廚」的Yann Couvreur來到台灣開課。

1983年Yann Couvreur出生於巴近郊，唸到高中發現自己不適合繼續升學後，才轉往技職之路。他的第一份工作是在酒店當廚師，後來因為甜點部門缺人才轉任，也正式他上他的踏上甜點研習之路。後來，Yann Couvreur獲得知名主廚Alain Dutournier賞識，進入巴黎星級餐廳擔任甜點負責人，也在此時帶出了他對甜點的熱誠。





▲巴黎與布列斯特。



此後，他在各大飯店與酒店任職，與不少知名甜點主廚共事，聞名於法國甜點界的招牌著作-以Panini熱壓機做出的馬達加斯加香草千層派就是Yann Couvreur在這段歷練期創作而出。2016年他在巴黎市區創業開了同名甜點店，並且以狐狸為品牌形象，狐狸王子的名號不逕而走，同時也在巴黎街頭掀起了排隊潮。

Yann Couvreur曾說過因為出身廚師，受過做菜不需放色素，僅以天然食材裝飾做色的訓練，他的甜點好友Cédric Grolet也深受其影響，在今年一系列的水果擬真甜點中開始捨棄使用人工色素而改用天然色粉。





▲焦糖香草布里歐。

受邀來台的Yann Couvreur將於9月25日-9月27日，9月29日-10月1日在187巷的法式烘焙/料理/烹飪教室授課，2梯次課程將會示範其招牌的摩卡蕎麥狐狸、巧克力塔等各6款甜點，每梯次課程學費為4萬元。





▲有「巴黎最具影響力之一甜點主廚」的Yann Couvreur來到台灣開課。