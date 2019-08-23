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白鹿颱風來襲休園統整！太平山蹦蹦車23日下午停駛

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▲▼太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝，HUAWEI P20 PRO攝）

▲白鹿颱風來襲多處森林遊樂區、步道預警性關閉。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳涵茵／綜合報導

根據中央氣象局最新氣象資料顯示，第11號颱風白鹿逼近台灣，並於今（23日）上午5時30分發布海上颱風警報，對台影響最大為星期六（24日）花東首當其衝，多處步道、森林風景區預警性關閉。林務局呼籲颱風來襲期間，民眾應儘量避免從事山域活動，已在山上活動民眾請儘速下山。

雙北

新北市政府高灘地工程管理處已啟動河濱公園防汛準備工作，為維護民眾安全及遊玩品質，原訂於8月24日（星期六）舉辦小小濕樂園「親親濕地，清清大地」活動，將順延至8月31日（星期六）舉行，如有無法參加名額釋出，將於下週二（8／27）上午10點開放第二次報名。

羅東林管處步道群

白鹿颱風來襲，羅東林管處轄自然步道自8月23日中午12點起預警性暫停開放，林務局羅東林區管理處為因應颱風來襲，所轄社區步道群自8月23日中午12點起預警性暫停開放，請遊客暫勿前往，以免發生危險。

林務局羅東林管處所轄社區步道群，包含：林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道大南澳越嶺段、新店獅頭山步道、金瓜寮魚蕨步道等12條步道。

因白鹿颱風攪局，東北角風管處原訂8月23日辦理之「壯圍沙丘文青日」活動暫時取消。另所轄羅東林業文化園區及生態教育館，將於宜蘭縣政府及台北市政府宣佈停班停課時同步休園及休館。

太平山國家森林遊樂區

▲▼太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

▲太平山遊樂區23日下午休園。（圖／記者徐文彬攝）

太平山國家森林遊樂區8月23日自中午12點起不提供遊客入園（停止入園售票），當日蹦蹦車末班車調整為下午13:30班次，並於下午16點起園區預警性休園，原預定住宿遊樂區內遊客，將全額退還所繳定金。

目前台東向陽國家森林遊樂區、屏東藤枝國家森林遊樂區休園中，太平山、內洞、滿月圓、東眼山、觀霧、大雪山、八仙山、合歡山、武陵、池南、富源等國家森林遊樂區則將視颱風最新動態休園。

關鍵字： 白鹿颱風 颱風動態 森林國家風景區

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