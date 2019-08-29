美牛滋味難抵擋！新竹響燒肉奪「美旗林」評鑑賞　中秋訂位稀有雪花牛加碼送

▲每年夏季、中秋前後，就是老饕燒肉魂大爆發的開始，新竹火紅的燒肉店「響燒肉」近來以「冷藏肉」所展現的美牛絕佳風味，奪下美國肉類出口協會的「百味美牛」評選。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

美國牛肉的滋味讓吃過的人都回不去！近幾年台灣飲食習慣的改變，讓美牛一躍成為各家餐廳的大宗肉品，擁有豐富油脂與香氣的美牛，隨著處理方式的不同，不管做為排餐、美式漢堡、燒烤甚至火鍋、丼飯，都能展現美牛香氣足、肉質細膩不柴的滋味。

美國肉類出口協會從2018年開始，舉辦「Diamond Plus Precious百味美牛」評選，首先挑選符合條件的餐廳，再以其美牛料理的色、香、味、形與烹調創意等進行評鑑，並列出漢堡、丼飯、燒烤、火鍋、牛排五大類，預計每年挑選30～50家餐廳，讓消費者飢腸轆轆時，只要照著入選名單就能大啖美牛。類似米其林的評鑑概念，也讓「百味美牛」評選多了「美旗林」的別稱。

▲日前推出的「Diamond Plus Precious百味美牛」美旗林指南，詳載今年入選店家。

今年在新竹競爭火熱的燒肉市場中，開幕剛滿一年八個月的「響燒肉」脫穎而出，成為新竹「百味美牛」代表之一。店內品項以美牛為大宗，為了讓客人吃到新鮮肉汁不流失的甜味，更斥資20多萬打造冷藏冰箱，盡力將美牛完整的風味帶到客人桌前。

▲▼一進到店內就能看到冷藏的真空肉品。

雖然店內裝潢大走日式風，品項也有少數和牛，但研發主廚吳俊宏談到美牛，還是忍不住讚賞，「和牛吃油，美牛則是油香與肉質都能同時兼顧，加上美牛價格親民，可使用部位多，能滿足不同客人喜愛的口感。」他表示，店內最大特色就是冷藏肉，「一般冷藏是把溫度維持7、8度，我們訂做的冰箱可以把溫度訂在微凍結-2度、維持冰鮮狀態，所以牛肉拿出來不會馬上退冰、師傅手切過程中也不怕最精華的肉汁流失，加上冷藏過程中，肉品等於經過濕式熟成，肉香與甜度都會比一般冷凍肉來得高。」

手切刀工與厚切也是響燒肉的特色之一，「一般冷凍肉只能用機器切片，我們使用冷藏肉的其中一個原因，就是為了手切。」店裡的手切師傅曾赴香港，拿到屠宰技術比賽銀牌、銅牌，經過師傅歷練多年的眼力與精準刀工，一眼能看出這塊肉的紋理、筋絡適合怎樣的切法，進而凸顯肉質恰如其分的美味。為了讓客人吃得過癮，響燒肉端出來的肉品也是以厚切呈現，「一般店家大約切到0.2、0.3公分，我們是切到0.5公分，不過最重要的還是要有美牛的好品質，擁有那樣的肉質、油花，搭配刀工、厚切，才能在放上烤網後，馬上展現出迷人的香氣。」

響燒肉所使用的牛肉，在經過專業考量後，精選油花、口感、甜度各方面都最適合以燒烤呈現的Prime等級牛肉。針對熱愛美牛的客人，店家也特別搭配五種美牛，以「豐盛五品」呈現，包括玫瑰牛小排、精選牛五花、霜降翼板牛、蔥拌牛舌、冷藏牛肋間，一次可吃到美牛極佳的部位，CP值超高！燒炙後的肉品，吳俊宏建議輕沾店內特製的醬料或鹽，就能更加提引出肉質鮮香，同時不會搶過美牛真正的鮮甜味。

▲▼美國Prime頂級豐盛五品拼盤（圖右，圖左為中秋訂位贈送的雪花牛），其中就連一般吃起來較硬的牛肋間，在師傅特別的刀工處理下，也能展現出軟嫩中帶點脆度的口感，讓不少客人大讚。

▲Prime等級的油花密度分布均勻，經炭火燒烤後，就能享受鮮嫩Q彈又多汁的口感。

適逢中秋連假，店裡也推出訂位就送雪花牛的優惠，吳俊宏笑說，這塊肉是由肩胛肋眼部位分切出來，一頭牛約只能取下800g，相當稀少，就等饕客親臨，一嚐美牛難以被取代的馥郁滋味。

響燒肉 冷藏牛肉燒烤專門店

地址：新竹縣竹北市文興路一段232號。

訂位專線：（03）668-8101