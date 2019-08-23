獨／台籍海上鋼琴師「眼神會發光」：命中注定生活在船上

▲雲頂郵輪世界夢號遇上台籍鋼琴師Kelly。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／海上報導、攝影

在異域打拼、考驗體能和耐力的「郵輪」工作，比陸地上更多挑戰，幸運的是，我們在搭乘雲頂郵輪旗下的世界夢號上，遇到「台籍鋼琴師」Kelly何姿莉，從訪談中看得到她的眼神會發光，似乎訴說：我本該生活在海上。

▲「台籍鋼琴師」Kelly何姿莉對工作抱有極大熱情，看得出她的眼神會發光。

Kelly在世界夢號上彈奏鋼琴，也會自彈自唱。「我最喜歡爵士樂啊！但因為客群多半是來自台、中、港、澳長者，因此經常演奏蔡琴、鄧麗君等老歌，尤其是當我唱蔡琴歌曲時，100多個座位經常是坐滿的。」

▲擅長爵士樂的Kelly，曲風跟別人不一樣，因而成為突出亮點。

2017年踏上雲頂夢號，擅長爵士樂的她，曲風跟別人不一樣，因而成為突出亮點，之後每天一共表演3次，每次45分鐘，她演出時的互動彷彿能將活力感染給周遭的人，和她對談也是。「352天上班，我沒有一天請假，每天都盡力完成，我同事都說我好適合在海上工作。」

談起剛來到郵輪工作前，每個船上員工都要先到菲律賓馬尼拉受訓，全英文的環境，甚至包含跳水等課程，上完課立馬進行考試，當時身心壓力頗大，但體驗過程實屬難得，雖無支薪，但吃、住、機票全由公司提供，通過嚴峻而密集的訓練後，才能獲得在郵輪工作的「入場券」。

▲換上華服，光鮮亮麗的外表下，郵輪工作首先要突破的是生理上的考驗。

換上華服，光鮮亮麗的外表下，郵輪工作首先要突破的是生理上的考驗。「因為長期沒接地氣，又幾乎都在冷氣房，身體會比較寒，所以我會先計畫好要去哪，一到港會到處走走。」此外，思鄉情結更把她逼哭，「最後一個月心情會特別浮動，上班時還好好的，一下班回到房間，眼淚會不自覺掉下來。」這時她就會跟主管聊聊，貼心的主管會依個人需求和體力做調整，跟其他員工相比，Kelly 有6、7、12個月的合約可選擇，相較彈性許多。

▲思鄉情結更把她逼哭，「契約最後一個月心情會特別浮動，上班時還好好的，下班不自覺掉下淚來。」

為一解思念之苦，家人還曾飛到香港再到船上看她。「他們有點年紀了，爸媽揪一群好友奔波上船來聽我唱歌，再搭機回台，覺得很感動。」但因為郵輪上薪水更穩定，也花不到什麼錢，賺來的薪水大概可存上7成。

再加上不像在陸地時需要到處開發客源，穩定薪水更能專注在音樂上，還能一邊工作一邊到世界各地旅行，也許，這就是郵輪上工作迷人的地方。

▲一邊工作一邊到世界各地旅行，也許，這就是郵輪上工作迷人的地方。

曾在美國波士頓伯克利音樂學院就讀的她，閒暇之餘喜歡畫畫、手工藝，也能很享受一個人的時光，說著說著，開始翻起手機裡的繪畫作品，期望未來回台灣能辦講座，分享在海外表演的經歷，和如何準備應徵國外表演工作，如何適應不同表演環境等。

▲何姿莉筆下的世界夢號。（圖／何姿莉提供）