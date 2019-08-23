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高爾夫球場另一端就是湛藍大海　安納塔拉首間西班牙度假村

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▲西班牙安納塔拉酒店度假村,Anantara Hotels Resorts &amp;Spas。（圖／安納塔拉酒店度假村提供。）

▲安納塔拉酒店度假村首次進駐西班牙。（圖／安納塔拉酒店度假村提供。）

記者陳涵茵／台北報導

安納塔拉酒店度假村（Anantara Hotels Resorts &Spas）正式公佈首間西班牙酒店 「馬貝拉・貝納維斯・維拉帕蒂納宮安納塔拉度假酒店」，位在西班牙著名高爾夫濱海旅遊聖地馬貝拉（Marbella）與巴努斯港（Puerto Banus）延綿山丘之中，完美詮釋了宏偉宮殿版本的安達盧西亞風情。

Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort毗鄰飽覽地中海獨特美景的西班牙南海岸線而立，被環抱於造型時尚的摩登花園之中，酒店擁有包括基本房型、套房和泳池別墅在內共132間客房，全部別墅與部份客房均設有寬大的專屬陽臺。

▲西班牙安納塔拉酒店度假村,Anantara Hotels Resorts &amp;Spas。（圖／安納塔拉酒店度假村提供。）

▲度假村內共有132間客房。

度假村內擁有三座高爾夫球場、水療Spa以及Club de Mar私人沙灘俱樂部，還有一座寬大的羅馬式建築活動場地，維拉帕蒂納宮安納塔拉度假酒店以其獨特的宮殿式建築風格打造，柏樹與棕櫚樹環抱的花園泳池就像走進宮殿中，融合高爾夫球、水療、美食打造奢華度假村。飯店就是一座名副其實的藝術品畫廊，共計有多達1200多件畫作、唯美雕像和精緻手工藝品原作，佈置於宮殿草坪和花園中。

▲西班牙安納塔拉酒店度假村,Anantara Hotels Resorts &amp;Spas。（圖／安納塔拉酒店度假村提供。）

▲西班牙安納塔拉酒店度假村。

度假村位在聞名遐邇的全年高爾夫球聖地，安納塔拉酒店就座落在維拉帕蒂納高球俱樂部 Villa Padierna Golf Club之中，坐擁該俱樂部的三個18洞高爾夫球場為獨家配套設施，三個球場分別為標準杆數71杆的 Flamingos、73杆的Alferini和63杆的Tramores球場，維拉帕蒂納宮安納塔拉度假酒店絕對是高爾夫球迷的奢華度假天堂。

關鍵字： 西班牙旅遊 飯店資訊 安納塔拉 歐洲旅遊

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