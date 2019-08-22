醜比頭森林鍋物台中旗艦店8/31結束營業　商品一律6折



▲醜比頭森林鍋物。（圖／網友史努比&可樂娜的吃喝玩樂提供，請勿隨意翻拍，以下同）



記者黃士原／台北報導

醜比頭主題餐廳「醜比頭的秘密花園輕食咖啡」曾在2015年掀起一股排隊風潮，陸續開出二號店及醜比頭森林鍋物台中旗艦店，不過在台北的一號店及二號店都掉之後，醜比頭森林鍋物台中旗艦店也宣布8月31日結束營業。餐廳也宣布即日起醜比頭周邊商品一律6折。

醜比頭主題餐廳曾是超夯的主題餐廳，但醜比頭餐廳二店在2017年結束營業，一號店也在2018年3月結束營業，醜比頭主題餐廳就剩下醜比頭森林鍋物台中旗艦店，不過餐廳也宣布8月31日結束營業，粉絲們也相當不捨說「捨不得那麼可愛的裝潢」，也有網友說「都還沒吃過耶！」





▲可愛的屁桃君造型湯塊。

醜比頭森林鍋物台中旗艦店是全台第一家醜比頭火鍋店，可愛又迷人的屁桃君及其他人物，曾吸引大批網友們特地從各地前來朝聖，而且從內到外設計都充滿醜比頭家族元素，讓民眾隨時都沉浸在卡通世界裡。

寬敞空間中，以綠色作為整體視覺搭配，細長麻繩區分出座位，頂多還綁有類樹林般的裝飾物，超夯的水管包廂總計有三座，橢圓內部還能有繽紛的彩繪壁畫跟玩偶， 讓你在享用美食能更有感，屬於超級搶手的用餐區。





▲水管包廂。

醜比頭森林鍋物

地點：台中市西屯區玉成路12號