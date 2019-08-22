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影／外界驚傳裁員360人　燦星旅遊：8月離職加資遣才18人

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記者陳涵茵／台北報導

燦坤集團旗下知名旅行社燦星旅遊傳出大規模資遣員工消息，業界知情人士表示，燦星旅遊這塊一直做得不好，對於裁員一事並不意外，消息爆發後，北市勞動局則證實8、9月燦星旅遊申請資遣18人，燦星旅遊則對外澄清裁員百人是烏龍一場。

▲燦星旅遊。（圖／資料照）

▲燦星旅遊驚傳大規模裁員消息。（圖／擷取自燦星旅遊官網）

燦星旅遊企業部經理陳宏勝則表示，根本沒有大規模裁員這件事，直言看到消息出來「簡直快要昏倒，根本亂傳的東西」。他強調燦星旅遊6至7月還有招募25人，8月正常離職加資遣的人員才18人，不曉得360人的這種說法是怎麼來的，他強調，360人已經是全部員工的人數，這樣報是要直接收起來嗎？稍晚燦星旅遊也將會發布重訊澄清。

▲▼2017台北國際旅展,ITF。（圖／資料照）

▲燦星旅遊澄清並無外界傳言裁員360人消息。（圖／資料照）

對此，台北市政府勞動局證實，燦星國際旅行社股份有限公司，投保人數規模約360餘人，108年8月申報於8、9月資遣18人。勞動局表示，以上資料為勞保、申報受理實況資料，至於公司經營情形則並無評論。而今年迄今，尚無接獲該公司勞工向本局申請勞資爭議調解，勞動局呼籲勞工如對勞動權益有相關疑義，請儘速向工作所在地的勞動局提請協處。

旅遊業界某專業理人則表示，業界皆知情燦星旅遊部門在這幾年的業績的確不佳，離職率高加上業務量不多，對業界而言，裁員動作不意外。

關鍵字： 燦星旅遊 裁員

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