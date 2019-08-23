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打造天空動物園！新竹國際風箏節8/24登場　還有夜光表演

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文／Sharelife分享生活
圖／新竹市政府

「2019新竹市國際風箏節」將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

今年的新竹市國際風箏節以動物為主題，將於8月24日、25日在新竹漁港舉辦，為南寮打造天空上的動物園。新竹市政府連續3年在風箏賽場舉辦國際風箏節，前2年吸引了超過15萬人次參與，今年再度邀請來自國內外8個國家、超過20個風箏團隊前來參加，響應市民最喜愛的動物園將在年底開放，今年風箏節特別以「動物」為主題，打造壯觀的「天空動物園」。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

除主題風箏，今年也有1層樓高的大書包風箏和大型超人、貓女、超能先生等超級英雄系列風箏。特技風箏也會邀請贏得世界冠軍，有空中霸王之稱的日本Airrex隊與會，屆時將和國內的特技風箏隊互飆技術，聯袂演出特技大團飛。

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▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

24日晚間有夜光風箏表演，結合夜光特技風箏與夜光舞蹈表演，將帶來炫麗奪目的視覺饗宴。2天活動從下午3點到6點，也安排MOMO家族、非洲戰鼓，和超偶歌手楊蒨時的表演，並有環保愛地球換紀念風箏，持5張廢光碟或5顆廢電池，就可兌換活動紀念風箏，每天限量500份。

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另外活動當天現場「打卡國際風箏賽場送彩繪風箏」每天限量100份。還有澳門鬥風箏親子DIY活動，每天30名，邀請爸爸媽媽帶著大小朋友，一同度過歡樂假日。詳細活動資訊，請至活動網站查詢：http://www.hc-kite.com/

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 新竹旅遊 國際風箏節 新竹漁港 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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