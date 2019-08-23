這4個日本之最你來過了嗎？發現你不知道的西瀨戶之美

圖、文／七逗旅遊網提供



乾淨、有秩序、風景優美的日本總是讓人去不膩，已經去過多次日本的你，拜訪過哪些「日本之最」？到瀨戶內海西部，像是廣島縣、愛媛縣、山口縣、大分縣，可以一次蒐集日本最長斜張橋、最大石灰岩地形、最古老神宮，以及海拔最高的天守喔！





▲日本最長斜張橋─多多羅大橋。（圖／shutterstock.com）

島波海道是條串連了廣島縣尾道市和愛媛縣今治市的高速公路，途中還穿過西瀨戶內海上的島嶼。日本最長的斜張橋「多多羅大橋」是島波海道的一部分，連接了生口島、大三島，看起來就像是天鵝張開翅膀一樣，模樣非常優雅。在島波海道上兜風，可觀賞西瀨戶內海美麗的模樣，療癒的風景讓人難忘。





▲像是許多盤子堆疊的百枚皿，是日本最大鐘乳石洞「秋芳洞」的一大亮點。（圖／日本觀光局）

山口縣的盆狀台地秋吉台上，覆蓋著整片大草原，而不時從草原中露出頭的，還有一塊塊大大小小的石灰岩柱、石灰坑、集中在石灰坑上的石灰盆，這裡是全日本最大的石灰岩地形，還是台灣野柳地質公園的姊妹公園。而秋吉台的地下隱藏著日本最大的鐘乳石洞「秋芳洞」，洞裡有石灰岩版的富士山「廣庭」、像是無數個盤子疊在一起的「百枚皿」…，各式造型奇特的鐘乳石，讓你盡情發揮想像力！





▲日本最古老的神宮─宇佐神宮。（圖／shutterstock.com）

西元725年建造的宇佐神宮位在大分縣，是日本最古老的神宮，也是全日本總計4萬多座八幡宮、八幡神社的總本宮。宇佐神宮幅員遼闊，座落在高聳茂密的原始森林中，參拜時，不僅能帶給你的心滿滿的正能量，乾淨的空氣也能淨化你的身體。





▲米其林2星景點松山城，在日本現存的天守中，擁有海拔最高的城堡。（圖／shutterstock.com）

在日本現存的12座天守建築中，愛媛縣的松山城擁有海拔最高的城堡，因此松山城天守閣的最上層成為絕佳的觀景台。建於17世紀的松山城，和姬路城、和歌山城並列為日本三大連立式平山城，大天守閣和其他小天守閣相互連接，看起來相當壯觀。汎佳旅行社限定行程特別安排搭乘空中纜車登上松山城，當纜車升起，伊予平野、瀨戶內海…等景色都將闖入你的視野中，帶來絕佳的視覺享受。

汎佳旅行社限定行程「星悅西瀨戶五縣九州四國五日遊」，以專車穿越島波海道，邀您一起在大海旁兜風。從四國來到九州時，遊覽車還會駛入渡輪的船艙中，帶給您獨特又難忘的交通體驗。

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