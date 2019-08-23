北海道必玩名勝！　夢幻絕美雙島、日本最後秘境

圖、文／七逗旅遊網提供

夏末秋初，當秋老虎肆虐，你需要到北國躲避令人不舒服的天氣！日本的北海道就是不錯的選擇，這時候就算到日本最北邊的地方，氣溫也不會太低，可盡情在戶外享受美好的時光！





▲「花之浮島」禮文島。（圖／shutterstock.com）

綠草如茵、如花花世界般的禮文島，約有數百種植物在不同的季節各自精采，因此被稱為「花之浮島」。由於禮文島的緯度較高，在這裡經常能見到生長在本州2,000公尺以上的高山植物，另外還有禮文草、禮文薄雪草、禮文大花杓蘭…等當地原生種。沿著步道健行，天氣晴朗的時候可看到隔壁利尻島上的利尻山，以及遠方俄羅斯的庫頁島。





▲天氣良好時，從禮文島可以清楚望見利尻島上的利尻山。（圖／shutterstock.com）

當你從禮文島搭船，準備跳島到利尻島時，途中將會看到利尻島上的利尻山。這座山和富士山長得相當類似，船隻行進時，看起來就像一座漂浮在海上的富士山。或許你還會覺得利尻山有點眼熟，因為它就被印在北海道名菓「北海道戀人」的包裝上。站在山上俯瞰四周，島上美麗的沼澤、森林一覽無遺，是絕佳的天然觀景台。另外，當地的海膽、昆布，可是一絕的美味喔！





▲日本最北邊的宗谷岬。（圖／日本觀光局）

回到北海道，你可以趁著天氣還沒那麼冷的時候，到日本最北端的宗谷岬走走。宗谷岬甚至還有一個「日本最北端之地」的紀念碑，是相當受歡迎的打卡勝地。矗立在一旁宗谷岬平和公園上的舊海軍樓，曾是日俄戰爭時的要塞，紅白相間的宗谷岬燈塔是日本燈塔50選之一，也是這片海岬上，守護神一般的存在。





▲知床五湖中的一湖景色優美。（圖／shutterstock.com）

知床半島有人間最後淨土的美譽，未經過度開發，依然保持著原始的生態，棕熊、狐狸、尾白鷲、大鷹、海獅、海豹等動物都住在這裡，獨特、豐富的生態系統，更讓知床半島被聯合國科教文組織選為世界自然遺產。知床五湖是整個半島上人潮最多的景點，在長約800公尺的高架樹道上散步，可遊覽一湖的湖畔風光，翠綠的原生林、新鮮的空氣、背景高聳的知床山脈令人心曠神怡。

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