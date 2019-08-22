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居酒屋也推吃到飽　狗一下忠孝店100道日料無限吃千元有找

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▲居酒屋也推吃到飽　狗一下忠孝店100道日料無限吃千元有找。（圖／馬辣集團提供）
▲狗一下忠孝店也推出日料無限吃到飽。（圖／馬辣集團提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

台灣人愛「吃到飽」，現在居酒屋也加入戰局。狗一下居酒食堂忠孝店將居酒屋結合料理食堂，提供「酒足飯飽」的雙重滿足，80道日料吃到飽每人收費798元，100道日料吃到飽每人收費998元。吃到飽僅限忠孝店。

狗一下居酒食堂以日本50年代為背景，有著紅色鳥居的店門，走進日式木造房屋內看得見綻放的櫻花、祈福木牌、草編酒桶，以及各式各樣傳統面具、旗幟與裝飾品。

▲居酒屋也推吃到飽　狗一下忠孝店100道日料無限吃千元有找。（圖／馬辣集團提供）
▲握壽司(左至右天使紅蝦握_炙燒干貝握)。

▲居酒屋也推吃到飽　狗一下忠孝店100道日料無限吃千元有找。（圖／馬辣集團提供）
▲握壽司(炙燒花枝握)。

食材部分，有基隆漁港現流及日本築地空運水產，菜單從冷食、湯品、熱炒、炸物、壽司、生魚片、串燒等都有，甚至還提供部分客製化料理，相當貼心。這次推出吃到飽菜單中，還有松露鵝肝和牛握、澳洲和牛毛毛蟲壽司、鮭魚毛毛蟲壽司、火山爆發澳洲和牛生牛肉、花枝細切佐魚子醬、鮮魚十切、炙燒花枝握壽司、起士焗天蝦、出汁玉子燒等。

澱粉控絕不能放過的有明太子炒烏龍、松露蝦仁炒飯、澳洲和牛炒飯、鮭魚明太子美乃滋飯糰；另外，也有下酒必備燒烤：串物胡椒蝦、明太子桂丁土雞菲力、自製午魚一夜干、美國choice嫩牛肋、培根蘆筍、雞軟骨、鹽烤松阪豬。

▲居酒屋也推吃到飽　狗一下忠孝店100道日料無限吃千元有找。（圖／馬辣集團提供）
▲鮭魚毛毛蟲壽司。

▲居酒屋也推吃到飽　狗一下忠孝店100道日料無限吃千元有找。（圖／馬辣集團提供）
▲鮭魚生魚片。

▲居酒屋也推吃到飽　狗一下忠孝店100道日料無限吃千元有找。（圖／馬辣集團提供）
▲天使紅蝦。

▲居酒屋也推吃到飽　狗一下忠孝店100道日料無限吃千元有找。（圖／馬辣集團提供）
▲櫻花蝦炒飯。

▲居酒屋也推吃到飽　狗一下忠孝店100道日料無限吃千元有找。（圖／馬辣集團提供）
▲鮭魚飯糰。

狗一下居酒食堂吃到飽消費方式：
●80道日料吃到飽 $798/人
●100道日料吃到飽 $998/人
●供應期間：平日晚餐時段、假日全天
●用餐時間為120分鐘(自第一人進場起計)，同桌同消費方式， 10%清潔費另計
●兒童140~120公分半價，幼童120~100公分150元，小童100公分以下免費
●限內用不可外帶

狗一下居酒食堂。忠孝店
電話：02-2731-3585
地址：台北市大安區敦化南路一段190巷18號 (Sogo旁、頂好名店城後面第二個巷子)


關鍵字： 美食情報 狗一下居酒食堂

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