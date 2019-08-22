15萬噸「世界夢號」走船中船概念！泡泡趴、20元港式美食

▲超過15萬噸的世界夢號明年3月將來台。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／報導、攝影

郵輪旅遊愈來愈普及，《2019郵輪產業新聞報告》指出， 2019全球郵輪旅客將突破3,000萬人次，而旅客也漸偏向追求精緻化、差異化，雲頂郵輪集團旗下「世界夢號」即便是目前亞洲郵輪中噸位數最大的，但房間數卻是最少，共1642間套房，其中包含157間皇宮套房，比13.5萬噸的歌詩達威尼斯號的2100間還少，雄獅旅遊總經理游國珍透露，還未宣傳明年3月28日的賞櫻航程，目前皇宮套房已銷售7成，一共吸引700多位旅客搶訂。

▲雄獅旅遊總經理游國珍、雲頂郵輪集團業務部副總裁劉曉寧。

專為亞洲高端市場打造的星夢郵輪「世界夢號」，2017年11月下水，長期以香港及廣州南沙作為雙母港，不僅是今年來台噸位最大的郵輪，船上有高達7成的露台房與超過百間的連通房。

▲「世界夢號」2017年11月下水，長期以香港及廣州南沙作為雙母港，不僅是今年來台噸位最大的郵輪，船上有高達7成的露台房與超過百間的連通房。

比較特別的是，為讓旅客有更隱私的空間，世界夢號走「船中船」的概念，1642間套房中包含157間皇宮套房，最頂級「皇宮庭苑別墅」更達新台幣100萬2000元，旅客可以享有專屬泳池、24小時管家等服務，不用跟其他4000多位乘客人擠人搶食、搶設施，更能享有私密且尊榮的海上時光。

▲世界夢號走「船中船」的概念，將1642間套房中隔出157間皇宮套房。

郵輪上的美食是一大亮點，「世界夢號」擁有超過35種餐飲概念、6大主題餐廳，除了與台北萬豪酒店知名鐵板燒餐廳「Mark's Teppanyaki」合作，台灣出發航次中推出限量鐵板燒套餐，也吃得到CNN百大甜品名店「ICE MONSTER」及「鬍鬚張」滷肉飯。

想試試南洋風的「銅板美食」，「藍湖」餐廳採24小時無限供應，包括叻沙麵、肉骨茶、海南雞飯、椰漿吐司、小籠包、麻辣燙等，另外，宵夜時間11點到凌晨1點，只要5元港幣就能吃到紅油抄手、魚蛋米粉、糯米雞、雞翅等香港道地小食。雲頂郵輪集團業務部副總裁劉曉寧透露，目前洽談中的台灣餐飲包括太和殿麻辣火鍋、知名珍珠奶茶等，預期將有更多台灣美食登船，讓全世界旅客也能透過美食認識台灣。





▲▼東南亞餐廳「藍湖」24小時無限供應，宵夜時間11點至凌晨1點，只要5元港幣就能吃到魚蛋米粉、糯米雞、抄手、雞翅等香港道地小食。

游國珍表示，為了讓郵輪體驗更不一樣，雄獅旅遊獨家將台灣味的「海上星光夜市」搬上郵輪，在船上也可以吃到家鄉味的蚵仔麵線、鹹酥雞、酥炸花枝燒、刨冰等美食，並首創「海上泡泡派對」，航程最後一晚於甲板施放海上煙火秀，增添更多美好回憶。

▲由雄獅旅遊獨包的航程中也玩得到「海上泡泡派對」。

明年3月28日出發的6天5夜航次由雄獅旅遊獨包，是世界夢號在台的第一個日本賞櫻之旅，規劃前往鹿兒島、廣島等日本賞櫻勝地，也是2020年以基隆港為母港的賞櫻郵輪中，唯一沿著瀨戶內海路線的航次。劉曉寧表示，台灣豪華郵輪市場極具發展潛力，旗下高端品牌星夢郵輪「世界夢號」明年3月至10月總計在台開啟10個航次。