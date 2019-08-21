ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

租約到期不再續租　12年歷史的天星港式飲茶9/15起停業

ETtoday餓勢力

▲天星港式飲茶。（圖／陳姓網友提供）
▲天星港式飲茶。（圖／陳姓網友提供）

記者黃士原／台北報導

又是租約到期！京星餐飲事業集團旗下位於兄弟飯店旁的天星港式飲茶日前貼出公告，因為店租租約即將到期，股東決定不再續租，將於9月15日起停業，餐廳12年的歷史就此結束。

另外，餐廳的公告中也提及將會再尋找地點引進最道地的香港星級平價美食，新店就緒後就會再跟大家報告。至於手上還有天星港式飲茶未過期的現金抵用券，只要未過期都可以在京星一號店、二號店及吉星港式飲茶使用，不必急著在停業前使用。

1989年，京星餐飲事業集團在忠孝東路、敦化南路口，創立台灣第一家24小時營業的「京星港式飲茶」餐廳，曾在東區掀起一股「港式飲茶」風潮，半夜人潮不輸白天，是許多夜貓族吃宵夜的最愛；1997年，在南京東路、林森北路口開出第2家也是24小時營業的「吉星港式飲茶」；2004年京星餐飲事業集團再度於忠孝東路展店，京星港式飲茶PART2 、京星粵宴樓成立，這是集團旗下營業面積最大的店，是京星1號店的6倍，也是台北東區最具人氣的餐廳之一。

宣布即將停業的天星港式飲茶則是在2006年開幕，開業已有12年的歷史，相較於其他3家餐廳，天星港式飲茶是唯一沒有24小時營業，營業時間到晚上12點。


▲天星港式飲茶公告。（圖／取自天星港式飲茶官網）
 

關鍵字： 天星港式飲茶 京星餐飲事業集團

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

推薦閱讀

12年的天星港式飲茶9/15起停業

柯南主題咖啡廳8/31結束營業

宜蘭民宿推8人以上包棟3天2夜免費

人來瘋好菜「一日美食外送員挑戰」

中秋全台瘋烤肉　樂軒台北與台中店再推燒肉管家到府服務

台中超狂摩鐵0元爽住雙人房！

高美館推「高鐵藝術套票」85折優惠

買早餐吃到飽住台東娜路彎會館0元

台中四川乾鍋料理還有特製炒飯！

阜杭豆漿真的厲害？老顧客：紅幾十年

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

買早餐吃到飽住台東娜路彎會館0元

台中超狂摩鐵0元爽住雙人房！

12年的天星港式飲茶9/15起停業

宜蘭民宿推8人以上包棟3天2夜免費

圓山大飯店滑梯密道開放參觀

要等2小！台中隱藏版幽靈餐車超夯

肉圓一顆只要20元！三重在地的老味道

開玩啦！台中室內主題樂園新開幕

台中40年古早味米糕還有豬血小腸湯

宜蘭山林小秘境有最美抹茶湖！

熱門行程

最新新聞更多

12年的天星港式飲茶9/15起停業

柯南主題咖啡廳8/31結束營業

宜蘭民宿推8人以上包棟3天2夜免費

人來瘋好菜「一日美食外送員挑戰」

中秋全台瘋烤肉　樂軒台北與台中店再推..

台中超狂摩鐵0元爽住雙人房！

高美館推「高鐵藝術套票」85折優惠

買早餐吃到飽住台東娜路彎會館0元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366