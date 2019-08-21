租約到期不再續租　12年歷史的天星港式飲茶9/15起停業



▲天星港式飲茶。（圖／陳姓網友提供）



記者黃士原／台北報導

又是租約到期！京星餐飲事業集團旗下位於兄弟飯店旁的天星港式飲茶日前貼出公告，因為店租租約即將到期，股東決定不再續租，將於9月15日起停業，餐廳12年的歷史就此結束。

另外，餐廳的公告中也提及將會再尋找地點引進最道地的香港星級平價美食，新店就緒後就會再跟大家報告。至於手上還有天星港式飲茶未過期的現金抵用券，只要未過期都可以在京星一號店、二號店及吉星港式飲茶使用，不必急著在停業前使用。

1989年，京星餐飲事業集團在忠孝東路、敦化南路口，創立台灣第一家24小時營業的「京星港式飲茶」餐廳，曾在東區掀起一股「港式飲茶」風潮，半夜人潮不輸白天，是許多夜貓族吃宵夜的最愛；1997年，在南京東路、林森北路口開出第2家也是24小時營業的「吉星港式飲茶」；2004年京星餐飲事業集團再度於忠孝東路展店，京星港式飲茶PART2 、京星粵宴樓成立，這是集團旗下營業面積最大的店，是京星1號店的6倍，也是台北東區最具人氣的餐廳之一。

宣布即將停業的天星港式飲茶則是在2006年開幕，開業已有12年的歷史，相較於其他3家餐廳，天星港式飲茶是唯一沒有24小時營業，營業時間到晚上12點。





▲天星港式飲茶公告。（圖／取自天星港式飲茶官網）

