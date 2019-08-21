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宜蘭民宿推超狂秋冬遊補助！　揪8人↑包棟3天2夜「房價全部免費」

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▲▼宜蘭DOMO民宿。（圖／DOMO集團提供）

▲宜蘭DOMO民宿響應秋冬遊補助，推出8人以上入住三天兩夜房價全部免費。（圖／DOMO集團提供）

記者賴文萱／台北報導

刺激國旅，交通部觀光局推出36億秋冬遊補助方案，為了響應政府專案，DOMO旅宿集團宣布，從9月1日起至12月31日為止，凡8位以上入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，房價全部免費。

今（21）上午10時，觀光局開放系統給旅宿業者登錄參加秋冬遊補助方案，DOMO集團在完成登錄手續後隨即宣布，為了響應觀光局活動，從9月1日起至12月31日為止，凡8位以上旅客於周日至周五期間入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，所有人房價全免。

▲▼宜蘭DOMO民宿。（圖／DOMO集團提供）

▲宜蘭DOMO民宿推8人同行，免費入住活動。（圖／DOMO集團提供）

DOMO集團表示，詳細辦法於官網上公布，從即日起開放預訂，但為了保障訂房權益，訂房時會事先索取信用卡授權書，比照飯店入住時採「信用卡預先授權」方式，收取訂金但不請款，預定與取消皆依照觀光局辦訂的定型化契約規範處理。

▲▼宜蘭DOMO民宿。（圖／DOMO集團提供）

▲▼宜蘭DOMO民宿。（圖／DOMO集團提供）

▲▼宜蘭DOMO民宿。（圖／DOMO集團提供）

▲宜蘭DOMO民宿外觀及房間。（圖／DOMO集團提供）

DOMO集團為行政院國發基金入資的跨國連鎖旅宿集團，據點遍布日本、馬來西亞、台灣等地，旗下東京新宿車站「DOMO HOTEL」於今年榮獲日本SKYDESIGN建築設計獎，東京大久保的「DOMO CAFE」民宿咖啡館於去年榮獲日本PANASONIC評選為「2018東京必喝五大咖啡」，而位於宜蘭縣員山鄉的「宜蘭DOMO民宿」，也於去年獲選為交通部觀光局「好客民宿」標章，附近只要5分鐘車程就能到宜蘭傳統藝術中心、羅東運動公園，15分鐘就能到冬山河，都是宜蘭代表景點。

宜蘭DOMO民宿
地址：宜蘭縣員山鄉深洲路52號
訂房請洽DOMO民宿官網或臉書

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