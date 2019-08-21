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中秋全台瘋烤肉　樂軒台北與台中店再推燒肉管家到府服務

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▲樂軒迎中秋 台北與台中店皆推出燒肉管家到府服務。（圖／樂軒提供）
▲樂軒台北與台中店皆推出燒肉管家到府服務。（圖／樂軒提供）

記者黃士原／台北報導

樂軒和牛專門店自2017年推出燒肉管家到府服務後頗受好評，今年將再度推出「燒肉管家到你家 頂級和牛烤肉派對」服務，頂級食材包含日本A5和牛紐約客厚切牛排、澳洲9+和牛厚切戰斧牛排、劍心牛舌、橫膈膜、伊比利豬最高等級Bellota梅花、日本冷藏野生軟絲、澎湖野生大明蝦等海陸頂級食材，6人份3萬元+10%（台北及台中地區含交通費、服務費），6人以上或客製化服務需另加價，二週前預約。

燒肉管家到你家、頂級和牛烤肉派對內容如下：
日期：即日起接受預訂，須於活動二週前預約
費用：6人份NT$30000+10%，配置1名燒肉管家；8人份NT$40000+10%，配置2名燒肉管家； 10人份NT$50000+10%，配置2名燒肉管家。
食材：日本A5和牛紐約客300g、澳洲9+和牛劍心牛舌200g、、澳洲9+和牛戰斧牛排700g、澳洲9+和牛橫膈膜300g、西班牙伊比利豬梅花400g、澎湖大明蝦6尾、軟絲1支、水果玉米、和牛漢堡6顆、無酒精香檳氣泡酒1瓶、犁記月餅。

▲樂軒迎中秋 台北與台中店皆推出燒肉管家到府服務。（圖／樂軒提供）
▲戰斧牛排。（圖／樂軒提供）

另外，精品肉舖RÒU by T-HAM也推出中秋烤肉限定組合，讓消費者在家就能輕鬆準備烤肉饗宴，即日起至8月31日預購享有85折。烤肉組合有RÒU職人手切牛豬雙拼烤肉組（預購價NT$1,683）、RÒU推出頂級宮崎牛燒烤組（預購價NT$4,249）、嚴選美國牛排烤肉組（預購價NT$3,570）、台灣晶鑽豬烤肉組（預購價NT$1,699）。

▲RÒU職人手切牛豬雙拼烤肉組（預購價NT$1,683）。（圖／RÒU by T-HAM提供）
▲RÒU職人手切牛豬雙拼烤肉組（預購價NT$1,683）。（圖／RÒU by T-HAM提供）

關鍵字： 美食快訊 樂軒 燒肉管家到府服務

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