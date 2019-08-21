

▲台中悅河精品旅館推出超殺住房優惠，雙人房0元，每人只需要支付99元早餐費就能入住。（圖／記者湯興漢攝）



記者周姈姈／綜合報導

手刀快搶！台中悅河精品旅館推出「0元方案」，每房最多2人入住、訂完為止，適用所有符合觀光局2019秋冬補助的民眾；另外，如果你還沒用過秋冬補助方案，並在周一至周四入住悅河，只需付99元早餐費就能入住原價快2千元的悅品雙人房，4人房也只要999元還含4客早餐，趕快安排放假來台中玩一波吧！

情侶、夫妻出門玩，除了景點很重要之外，就連住宿也不能馬虎！只要你目前還沒使用過秋冬補助方案，在周一至周四入住悅河，只需要支付早餐費用每人99元，就可以入住原價1980元的悅品雙人房，不用另外再付住宿費。



▲雙人房原價快2千元，不過如果你還沒使用過秋冬補助，並在周一至周四入住，就有機會搶到0元方案。（圖／台中悅河精品旅館提供，下同）



如果是在周五和周日入住，每人也只需付399元，就能享受整整12小時的舒適休憩時光，省下來的住宿錢就可以拿去逢甲夜市或是其他名店大吃美食，讓民眾不需花大錢也能玩得開心。



▲雙人房內有一個大大的窗戶，可以欣賞外頭的風景。



至於一家子出遊，也有「悅品四人房超值方案」能夠選擇，周一至周四補助後每房只要999元，包含四客早餐；若是喜歡車庫房和大坪數的親子設施，那就更不能錯過親子車庫房的優惠，補助後兩人只要1398元，每加一人加699元就能享有屬於自己的設施，悅河提供的車庫房型方案限量供應，民眾得把握機會，否則太晚就訂不到了。



▲四人房周一至周四補助後每房只要999元，還包含四客早餐，超級划算。



悅河精品旅館

地址：台中市西屯區經貿路488號

電話：04－2425－8877

＊2019秋冬補助優惠限定09/01～11/30，0元客房訂完為止，其餘房型則是限量供應）