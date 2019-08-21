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圓山大飯店滑梯密道開放參觀　每天6個時段專人導覽

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▲圓山大飯店滑梯密道開放參觀　每天六個時段專人導覽。（圖／圓山大飯店提供）
▲圓山大飯店滑梯密道開放參觀，每天六個時段專人導覽。（圖／圓山大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

以往僅開放圓山大飯店住宿旅客及專案預約的導覽行程（包含圓山密道），在歷經數月討論、規劃後，9月1日起正式對外提供專人導覽服務，每天有6個時段可供預約，票價每人100元，憑票根可兌換飯店明信片壹張，並享圓山伴手禮限定品項9折購買優惠。

圓山大飯店於2019年9月1日起，開放每天9:00、10:00、11:00、15:00、16:00、17:00等6個時段導覽場次供民眾預約，行程包含大廳梅花藻井、大缸花、文化走廊、百年金龍、密道及圓山文創館等，票價每人100元，憑票根可兌換飯店明信片壹張，做為個人紀念或使用寄件服務將感動傳遞予至親好友；憑券購買圓山珍珠奶茶、圓山烏龍茶包、經典起司蛋糕、原味夏威夷豆牛軋糖、伯爵紅茶牛軋糖、丹麥千層酥可享9折優惠，將遠近馳名的圓山伴手禮帶回家。

▲圓山大飯店滑梯密道開放參觀　每天六個時段專人導覽。（圖／圓山大飯店提供）
▲圓山大飯店的百年金龍。（圖／圓山大飯店提供）

台北圓山飯店導覽行程之一的圓山密道是兩條密道的其中一條，是有「滑梯」的西側密道，2.3米寬，2.1米高，全長85公尺，總共有74個階梯，水泥造的滑梯則長有20米，約有9層樓高。密道隱藏在地下二樓，推開外觀看起來彷彿一般防火門的金屬大門，保存完整的密道便會出現在眼前。

圓山大飯店參與了台灣近代歷史的許多重要事件，述說一個大時代的故事，從獨特的建築外觀，到精彩的室內景點及豐富的歷史足跡，圓山大飯店除了歡迎來自世界各地的觀光旅客，更歡迎國人來到圓山，欣賞滿園景緻、聆聽飯店所累積的文化資產。

關鍵字： 旅遊情報 圓山密道 星級飯店

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