我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：一口接著一口的好滋味！

文、圖／飛天璇

在FB被愛吃鬼芸芸燒了200次的「六哥古早味烤玉米」一直是口袋名單，年初到嘉義三天兩夜旅遊的時候，胖總曾經外帶回飯店給我們吃，那次吃了覺得好吃，但是不到「驚艷」。這次趁著再訪嘉義，當天從奮起湖回來之後就直奔水上，為的就是要吃現烤熱騰騰的「六哥古早味烤玉米」。（事實上水上離嘉義可是還有一段距離呢！）

「六哥古早味烤玉米」大概是下午3：00左右開始營業，我們這天來的早，是第二組客人，天知道預約的單子都不曉得已經排到幾點去了。

原本想說點完餐之後先去附近加油站或是7－11上個廁所再回來拿，結果六嫂聽到之後馬上說他們家的廁所可以借我用。架上的玉米都是六哥本人親自挑選的，剛好符合我要的中偏軟口感，隨意選了四根，根根飽滿肥美，還沒吃到就開始分泌口水了。

營業時間還滿長的，如果怕排隊的話可以提早預訂，應該不會吃不到啦！

六哥烤玉米的動作很快，翻翻翻、轉轉轉。

再加上特殊醬料。

六哥看我在拍照，問我：「你也是台北來的？」我說：「不是～我是台中來的，不過是台北那個一直叫我來吃的。」

六哥說：「吼～上次台北那個幫我們寫了之後害我們很忙，結果他後來又來我也沒有認出他來。」

六哥又問：「你有吃過我們家的烤玉米嗎？」

我說：「有啊！上次胖總有外帶到飯店給我們吃。」然後聊著聊著，玉米大概10分鐘左右就到手了。

六哥馬上說：「拿到要馬上吃，熱熱的很好吃，和你在飯店吃到的完全不一樣，你是排隊的你最辛苦，第一根給你！」

這一咬下去！矮油～真的很好吃！又軟Q又入味，重點是不會太硬，味道也是鹹淡剛好，醬香好迷人～然後原本只要咬一口，結果就一路吃完飯店了！

結果小櫻桃一上車之後就吵著說她也要吃，我給了她一根之後她就開始啃起來了，而且還一臉幸福的表情。

「六哥古早味烤玉米」真的名不虛傳，難怪明明離嘉義市還有一段距離，不過大家還是很心甘情願跑一趟。其實在「六哥古早味烤玉米」的前一天我們才吃了另外一家有名的烤玉米，沒比較沒事，比較過後根本覺得好吃太多了！

嘉義三天兩夜親子旅行

Day1：萌木之村 - 民雄星巴克 - 民雄肉包 - 旺來山鳳梨酥工廠 - 繪日之丘 - 阿樓師火雞肉飯 - 阿婆烤玉米 - 御香屋 - 繪日之丘

Day2：繪日之丘 - 奮起湖 - 戰斧便當 - 奮起湖車站 - 奮起湖老街 - 街仔尾草仔粿 - 百年檜木甜甜圈 - 愛玉伯ㄟ厝 - 六哥烤玉米 - 繪日之丘 - 噴水火雞肉飯 - 豆奶宗 - 繪日之丘

Day3：繪日之丘 - 嘉義Kano棒球場 - 嘉義史蹟資料館 - 射日塔 - 伴伴鬆餅 - 溢香蛋捲 - 台中

六哥烤玉米

地址： 嘉義縣水上鄉民生村忠孝街248號

電話： 05－2866367

營業時間：15：00～22：30