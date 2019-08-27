Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：超想去的><

文、圖／滿分的旅遊札記

新竹特色火鍋餐廳推薦湯作鍋物，湯作鍋物位於熱鬧的巨城百貨旁，文青質感的裝潢設計，讓人入館就很放鬆，湯作鍋物招牌主打每日的鮮熬湯底，嚴選食材，供應高品質蔬食、肉片及海鮮，湯作鍋物不賣火鍋料，就連醬料都自己作。目前推出超值陸上走雙人饗宴套餐，讓饕客來訪，豐富精緻肉品一次滿足，同時品嚐湯頭的鮮及食材的甜呀。

新竹是滿分很常來旅行覓食的縣市之一，這天滿分和Kevin又跑來新竹巨城逛街啦，購物享樂後，咱們來朋友推薦的火鍋餐廳用餐，湯作鍋物就在新竹巨城的旁邊，走路就能抵達，餐廳周邊也有很多停車格，但假期停車需要靠運氣，來訪時，滿分覺得湯作鍋物的外觀文青又唯美，立馬就想在人家餐廳外，開啟攝影取景模式啦。

走入餐廳，館內冷氣開放，非常涼爽，入館時，會有服務人員來協助待位，若遇人潮較多時，餐廳還有規畫候位區，這點滿分覺得很棒，候位空間也很舒適呢。

候位時，朋友們也可以先參考湯作鍋物的菜單，湯作鍋物的菜單設計簡約好看，且清楚易懂，仔細瞧，封面就是湯作鍋物的外觀彩繪啦。

湯作鍋物室內的用餐空間相當寬敞，工業風簡約質感的設計，讓人覺得很放鬆，湯作鍋物餐廳裡，除了吧台用餐區之外，還有提供四人桌、六人桌的用餐空間，多人聚會或是家庭聚餐也都很適合。

滿分個人非常喜湯作鍋物的室內環境，簡約不浮誇，很有設計感，也有家的味道，當天趁著人潮還不多時，滿分就一直在餐廳裡拍照，真的不是滿分在說，入口處的這面吧台區好美呀。

服務人員親切帶位，隨即送上菜單和熱茶，餐桌下還有提供置物籃，讓旅人可以放置包包，點餐前，服務人員也會詳細介紹用餐方式唷。

湯作鍋物|MENU





湯作鍋物的菜單內容相當豐富，用餐模式，就是點主餐、選湯頭，湯作鍋物提供多樣化的肉品和海鮮，另外，還有雙人套餐饗宴可以選擇，滿分看完菜單，覺得點雙人套餐非常超值，除了基本湯頭、菜盤、還能一次品嚐三種肉片，絕對比一般單點的套餐，吃得更豐富啦！PS：套餐均附湯底、菜盤、附餐、主餐、輕飲和甜品。

湯作鍋物一共有三種招牌湯頭，分別為經典昆布、剝皮辣椒雞湯和蔬果香菇清湯，不管是哪種湯頭，都是店家主人每天新鮮現熬，店家主張養生健康，因此以新鮮蔬果食材來熬湯。

出場的湯頭色澤非常清淡，也沒有鍋底，上桌時，朋友們可以先嚐嚐看湯頭的原味，看似不起眼的湯頭，入喉鮮甜濃郁好喝，滿分的蔬果香菇清湯，清香甘甜還不賴，而Kevin點的剝皮辣椒味道稍微重了一點，喝起來真的有辣椒的香氣，但其實不會辣，兩款湯頭都好喝，也喝得出湯底的鮮味唷，菜盤和肉片都還沒上桌，滿分就先喝了一大碗湯了。

湯作鍋物菜盤上桌，色彩好繽紛，但仔細瞧，湯作鍋物菜盤沒有任何火鍋料，全部都是主人嚴選的食蔬青菜，有高麗菜、青江菜、水果玉米、豆皮、南瓜和香菇等，全都投入鍋裡煮，這下湯頭會變的更新鮮唷。

湯作鍋物的副餐有白飯、寬冬粉、王子麵和手工麵，咱們當天點了白飯和手工麵，手工麵很像烏龍麵，店家主人說，手工麵也是招牌，每日限量唷，手工麵條口感Q彈，與清湯一起品嚐清香甜點，想吃重口味的朋友，淋點胡麻醬也可口呢。

小菜&醬料

湯作鍋物主打養生健康，就連醬料都是自己作滴，店家的沾醬是自製的果醋醬及胡麻醬，這兩款沾醬也非常好吃，沾肉還是蔬菜都很搭唷！另外，店家還免費供小菜，海帶很香不錯吃聽說海帶小菜的部份，就是熬湯後的昆布來料理滴。

陸上走雙人饗＄899

哇！！滿分期待已久的肉品終於上桌啦，當天滿分點的是湯作鍋物的陸上走雙人饗，主餐一共有三種肉品可以自己選擇，看到精緻的肉片三層塔，感覺好澎派呀。

雪花牛

宜蘭櫻桃鴨

花現究好豬

滿分當天點了雪花牛、櫻桃鴨和究好豬，上桌的肉盤，肉片上的色澤和油花都好美，準備開動前，滿分還忍不住拿起肉盤合影，此時湯頭愈滾愈香，大伙都迫不及待開動啦。

首先品嚐的是雪花牛，店家使用的是美國牛肉，雪花牛油花較多，吃起來軟嫩好食。

建議一開始吃肉，都能先品嚐肉片的原味，之後再斟酌搭配醬料，滿分喜歡湯作的胡麻醬，搭配雪花牛提香也非常有味道唷。

花現究好豬是店家推薦滿分點，服務人員說，是梅花豬搭配豬五花，雖說花現究好豬的肉片感覺比較小，但入口軟嫩又帶點嚼勁，口感也不賴，滿分個人覺得究好豬沾果醋醬比較香唷。

最後滿分品嚐的是宜蘭櫻桃鴨，大家都知道宜蘭的鴨肉非常知名，店家也特別選用較好的食材來滿足饕客，切片櫻桃鴨肉質口感也不賴，原味咀嚼還能吃得出肉片的香氣，櫻桃鴨沾果醋醬和胡麻醬都好吃，推薦給愛吃醬料的朋友，都能嚐嚐看。

湯作鍋物的服務人員很用心，不僅會隨時尋桌加湯、加熱茶，還會整理桌面，維持旅人的用餐品質，用餐之間，還特別送上沁涼的果醋飲，果醋飲微酸微甜，飯後來一杯也很消暑。

隨著用餐時間，來湯作用餐的人潮也愈來愈多，滿分吃著吃著也完全沉浸在美食饗宴之中啦。



甜點-綠豆湯&火龍果冰棒

湯作鍋物用餐後，還有飯後甜點呢，當天的甜點有綠豆湯和火龍果冰棒，冰涼的綠豆湯裡還有加薏仁，甜而不膩，但是滿分覺得火龍果冰棒比較有特色啦，小巧的水果枝仔冰，也很適合這個夏天。

用餐後記

湯作鍋物是一間很有特色的火鍋店，主張健康養生的新鮮湯頭及食材，湯作鍋物的湯頭味道清甜好喝，搭配優質的肉品及新鮮蔬食更加分，當天吃到的肉片，鮮嫩好食水準之上，坦白說，剛開始發現沒有火鍋料，滿分有點吃不習慣，但湯作蔬食給料豐富，最後咱們把整個菜盤和肉品都吃完了，其實專心吃食材的原味，你會覺得更美味唷。

湯作鍋物

地址：新竹市東區三民路88號

時間：11：30－14：30 17：30－22：00

電話：03 533 0582