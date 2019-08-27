點評：看起來好好吃哦～

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

這家位於捷運民權西路站與雙連站之間天祥路裡的『麵線傳奇』，就算是炎熱的夏天，依然也有絡繹不絕的饕客上門用餐！本身據說與晴光市場的「晴懷麵線」齊名，但我個人覺得它比較像是「黃金麵線」與「樂業麵線」的三寶麵線屬性！也因為自己是麵線控，所以這類的小吃讓我在颱風甫離開的高溫下，依然耐著酷熱排隊等著用餐。

店家營業時間從早上八點到下午五點，相距【捷運民權西路站】大約十分鐘左右的步程；本身攤位外觀很簡單，不管是內用或外帶，一律都得排隊等候。

當天用餐時間是平日下午時段，雖然非正餐時間，但是來買外帶的人倒是不少，而且還一次就買個五六碗回家，感覺應該都是老主顧了！

麵線分成綜合麵線與清麵線兩種，而且有大小碗之分；綜合麵線裡的食材有大腸頭、鮮蚵、瘦肉三種，而麵線屬於較有彈性的紅麵線。

小吃店內部空間不算很大，所以生意好時裡頭很容易就坐滿，而現今有提供冷氣已經算是舒適許多，在牆上有貼著價格表與推薦吃法。

如果你沒有嚐過他們家的麵線，我個人會覺得先試試不加調味料的版本嚐嚐。調味料應該算是自家招牌，除了烏醋、蒜泥與胡椒粉之外，他們的特製辣油應該是其重點；味道風格比較像是有些牛肉麵店，我是我很愛吃的大胖肉羹辣油，味道夠辛辣加一點就很刺激夠味！！

跟我個人常光顧的「黃金麵線」與「樂業麵線」相比較，『麵線傳奇』算是比較沒有那麼黏稠與偏清淡的口味，價格部份我覺得相當且各有特色。

麵線的口感同樣很滑溜，但是樂業麵線的味道較厚重，而大腸頭與肉丁也是樂業麵線份量較足，黃金麵線比較介於兩者之間，但調味料部份就跟麵線傳奇差不多，喜好程度也相近～結論，我還是偏愛樂業麵線多些。

麵線傳奇

地址：台北市中山區天祥路39號

電話：0918 233 118

時間：08：00-17：00（週日公休）

Wisely



一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。



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