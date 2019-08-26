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木盆沙拉比臉還大！華山市場丘比手作土司早午餐　還有濃郁奶茶

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微..

點評：早午餐花兩百元就能吃到很滿足！
ETtoday餓勢力

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

文、圖／萍子

現今物價高漲，想找兩百元有找的早午餐美食，萍子推薦丘比手作土司早午餐Cube Brunch，隱身華山市場2樓，阜杭豆漿同樓層，開放式座位，採自助式點餐，先付費後等叫號取餐，丘比早餐是現點現做，只要付費200元就可吃到沙拉、烤馬鈴薯、熱壓的帕尼尼、紅茶等，大推比臉還大的丘比煙燻鮭魚木盆沙拉必吃，份量十足，堪稱台北早午餐高CP值名店。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

如何造訪丘比手作土司早午餐Cube Brunch 交通？搭乘台北捷運「善導寺站5號出口」，一出站馬上抵達，一旁正是華山市場入口大門。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

華山市場非常夯，現今這裡變成台北早午餐名店聚集，萍子這天要來推薦必吃西式早午餐，讓你吃過絕對讚不絕口。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

捷運出口站一出來，一旁就有華山市場得大門，進入後，直接右轉，走樓梯上二樓，才是我們要去吃餐廳。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

這裡一二樓層，一樓也有些美食熱門餐廳，販售生魚片丼飯店家，或是一些生活雜貨。想要更深入知道哪間餐廳，可以看樓層圖位置，清楚標示。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

樓梯間掛滿了滿滿得獎榮譽勳章，非常壯觀。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

一上到二樓，馬上右轉，走到底，則會看到丘比手作土司早午餐Cube Brunch。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

萍子最喜歡坐落這區，高腳椅專區，可看忠孝東路來來往往得車潮景致。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

同樓層，還有非常有名、排隊超級誇張的阜杭豆漿，每次來都滿滿排隊人潮，很恐怖。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

二樓整個平台都是人潮，非常誇張，生意好的嚇人，在此可見世界各國的旅客都在這裡，所有的座位區宛如百貨公司美食街一樣，採自助式，自行找位置，有位置就坐下來。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

萍子要推薦得就是這邊間位置得丘比手作土司早午餐Cube Brunch，小小店家，黑色風格，看似普通，卻是讓人推薦台北高CP值早午餐。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

一旁架上提供幾張圖文並茂得視覺套餐海報，不知道要吃什麼，可參考這圖面，價錢雖比幾年前萍子吃漲價幾十元，但是也是屬於很平價早午餐，畢竟現今許多早午餐餐廳都貴的嚇死人，隨便吃一吃一套餐都要三、四百元。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

最上方有個小黑板，手寫店內一些特色推薦早午餐選項，價格清楚標示，櫃檯上方會放上一張張DM，建議直接劃單比較快，挑選自己想吃得。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

點完餐，會給一張號碼，先付費結帳，等候前方這台機器叫號，隨後在來取餐。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

丘比手作土司早午餐2019菜單，早餐多款可挑選，從帕尼尼早午餐系列、丘比木盆沙拉系列、丘比經典早午餐盤系列、丘比甜點帕尼尼系列、丘比嚴選茶飲、丘比研磨咖啡，平均套餐100元～190元，不酌收10％服務費，自助式取餐，凡點帕尼尼、沙拉、早午餐盤，加點飲料可享折抵20元優惠。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

萍子點好餐，拿著號碼牌，等候叫號，每一次來都好驚喜，期待著這澎湃早午餐。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

丘比煙燻鮭魚木盆沙拉190元，是店內超人氣招牌，也是店內最貴的套餐，丘比早餐都是現點現做，需要耐心等候，幾十分鐘後就會叫號可取餐。丘比早午餐分量之大，小鳥胃的女生簡直可以兩人對分，平分下來，每人花不到100元就可吃到豐盛早餐，堪稱銅板價早午餐，挑選這款木盆沙拉，每次吃完，都有種沙拉也吃得飽得氣勢。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

整大盆木盆沙拉，不定期來，季節時蔬推出，上頭除了基本款煙燻鮭魚、起司、地瓜、小黃瓜、玉米筍、芭樂等，正是盛產芒果季節，木盆中還有半片芒果，給得份量好驚人，好大手筆。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

每一次吃完整木盆沙拉，光看就讓人非常滿足，吃完更是飽到不要不要。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

來看看比臉還大的木盆沙拉，萍子建議最好兩人吃一盤，不然一個人吃完這整盆沙拉，絕對會讓你吃到吐。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

要吃前，可以先把沙拉攪拌，提供兩種醬汁，兩種醬汁搭配沙拉吃，都很清爽酥脆，沙拉脆甜讓人滿足，好推薦。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

醇品奶茶，奶茶很濃，奶香濃郁，好喝。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

手作土司一片，會切成一半成兩片，土司非常好吃，酥酥脆脆，沾著特調帶點甜得綠色醬汁，超級美味，土司非常有水準。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

吃過丘比手作土司早午餐2019，依舊滿滿感動，200元就有的澎湃早午餐選擇，讓你吃得非常飽足感，飽到不行，不用花大錢就可以享受非常豐富的早午餐，吃完滿滿活力，一整天精氣神都好。

▲▼丘比手作土司早午餐Cube Brunch。（圖／萍子提供）

丘比手作土司早午餐Cube Brunch

電話：02－23215838
地址：台北市中正區忠孝東路一段108號
營業時間：09：30～14：00（週二公休）

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！
本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。
熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。
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關鍵字： 丘比手作土司早午餐Cube Brunch 萍子 達人美食 美食情報 台北市美食 台北早午餐 華山市場美食 捷運善導寺站美食

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