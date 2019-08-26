東坡肉+義式燉飯超對味！高雄貨櫃屋餐廳　還有「著火的瘦子」

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點評：來到高雄一定要去拜訪一下！

文、圖／姐妹淘部落客

貨櫃屋在台灣地區不算少見，但是全台第一家合法貨櫃屋就只有這一家！飛天謎鹿是全台第一家合法貨櫃屋，還曾經登上美國洛杉磯時報！結合七座貨櫃堆疊而成，造型特別、色彩繽紛，在農十六這個大樓林立地區險得格外醒目，不只外型特別，就連餐點也是與眾不同，在這裡吃的到韓式、台式、日式、泰式、義式、印式、英式、美式，各樣異國料理結合特殊創意變換出令人耳目一新的獨家料理！而且今年八月推出一整套全新菜色，準備衝擊你的視、嗅、味三覺感受！不管是蔬食控、肉食控、酒控都能滿足！

飛天謎鹿更適合聚餐控，提供寬敞又舒適的聚餐空間，還有投影幕、投影機可以使用！最重要的是八月開始推出新菜色！期待各種創意料理在次衝擊我的視、嗅、味覺！



飛天謎鹿外觀





飛天謎鹿就在凹仔底公園旁邊而已，貨櫃組合屋特別的造型，格外吸睛！





吃飽飯後還能到公園散散步消化消化一下，而且周邊都是路邊停車格，店門口也能停放機車，不管哪種方式前往都很方便！





店門口有提供飼料機，可以自行買飼料來餵魚，每次10元。





魚池就在店門口的地方，超多肥肥胖胖的錦鯉，一看到飼料全部擠上來，差點被水花噴得滿身濕。

飛天謎鹿環境





飛天謎鹿雖是貨櫃屋打造而成，但當踏入這裡的那瞬間，貨櫃給人狹窄、粗糙的感覺瞬間煙消雲散。





整體的裝潢、佈置、氛圍都跟一般水泥牆造的建築物不相上下，尤其是這個充滿工業風的吧檯，是我最喜歡的角落！





室內座位選擇挺多元的，有適合下班小酌聊天的高腳椅座位區，還有適合4～6人聚餐的沙發座位區。





另外還有二樓的空間，通往二樓的樓梯間也是一個繽紛色彩的展現，具有強烈的個人風格～





但個人覺得最貼心的就是竟然有電梯！！！一般餐廳都不見得會有的電梯，這兩層的貨櫃屋竟然有！如果有長輩同行或是行動不方便的朋友，都能輕鬆克服這個問題！





二樓空間非常適合團體聚餐，像是大團體需要包場，辦慶功宴、公司聚餐等等都很適合。

二樓場地租借，低消包含餐費：



平日大概1.2萬，最多50人／假日大概3萬





靠近窗戶的座位區還有適合小團體的10人圓桌、6～8人的長桌，適合三五好友辦慶生會或是家族聚餐。

寵物友善用餐





另外室外也有用餐空間，對面就是公園很漂亮，有種類野餐的感覺，而且這裡是「寵物友善用餐」餐廳，不管在室內、室外都可以帶寵物來用餐，但一定要提早告知！





除了提供聚餐空間以外，餐廳還有提供投影幕、投影機可供租借使用，適合藥商開商務會議或是任何需要做簡報的會議，聚餐聚會等等都很適合！





現場每個座位底下都會附一組插座，有USB孔還有一般的插座。

地中海海鮮溫沙拉＄300





這道溫沙拉很適合4～6人聚餐時，點一份大家分食，份量超級大、配料超豐富的！就連鮮蝦都已經先剝好殼了，直接叉了就能吃，多方便啊！而且這也是許多外國人來指定要吃的溫沙拉！





這裡面每一樣海鮮料都相當新鮮，蛤蠣、中卷、鮮蝦、淡菜等等，都是鮮甜可口的滋味。





搭配著一旁切片的法國麵包吃，酸甜的醬料中搭配溫溫熱熱的沙拉，在第一道吃起來有種暖胃的感覺。

啤酒義大利麵搭日式唐揚雞＄250





這道是最新推出的菜色，也是最酷的一道菜！結合跟啤酒最速配的炸雞跟毛豆，以啤酒杯的概念推出的創意料理。





這炸雞吃起來的感覺有點像豆乳雞的味道，外層香酥夠味，雞肉扎實彈牙，這種熟悉的滋味，就差一味啤酒了！





但整個SET裡面最特別的就是這個啤酒麵，還沒吃以前，我以為是真的啤酒加麵，想說這東西能吃嗎，畢竟他做的真的太像啤酒了！





但其實他是以柴魚高湯為基底，上層則是放上鹹的奶蓋當作啤酒花，麵條的口感相當Ｑ彈，不會因為泡在湯裡而軟爛無嚼勁，湯頭滋味喝起來就是清爽的柴魚湯，整體不只外型像啤酒，連清淡爽口的滋味也有異曲同工之妙～

大食一支雞（需提前預訂）＄380





大食一支雞是來自香港的料理，但這擺盤真的很浮誇！把一隻雞串在串叉上直接吊掛上桌！





墨西哥餅建議要趁熱吃，如果冷掉餅皮會變硬，就不好剝開了～墨西哥餅做的是偏薄的路線，加入香料醃製燒烤的去骨雞腿肉串，孜然的香料氣味挺濃郁的，偏向中東口味，扎實彈牙的口感搭配些許的梅子醬料，吃起來風味更有層次！

推薦著火的瘦子＄250







這裡的產品名稱都好特別也好有創意！這也是最具視覺創意的一道料理，因為上桌時，會淋上君度橙酒，再點火燃燒，因為酒精濃度不高，所以整個過程稍縱即逝，手機記得先準備好！





而且點這一道，一定要點一杯調酒或是啤酒來配，真的太涮嘴惹！！排骨炸至外層酥脆，再拌炒蔥蒜、辣椒、胡椒等來調味！椒鹽香氣直衝腦門，帶骨啃扎實的口感吃起來又香又好吃～如果你跟我一樣，去鹹酥雞店只愛點三腳骨不愛吃鹽酥雞的，一定會很愛這一道！

韓式豬五花嫩蛋土石流燉飯＄280





這道屬於DIY系列的餐點，有點像韓式辣雞搭配起司河的概念。





上桌時會附上一個瓦斯爐，把小鐵鍋放上爐子加熱後，在周圍淋上蛋液再均勻的上起司。





記得到完後要去翻攪它，不然很容易就會操灰搭惹！起司蛋想吃怎麼樣的熟度都可以自己掌控！





起司蛋可以單吃也可以跟中間的泡菜飯及肉片拌在一起吃，不管要乾濕分離，還是REMIX版，都可以依個人需求自己調整。

吃法1：熟一點變鍋巴

吃法2：直接吃燉飯

吃法3：像在吃蛋包飯





個人喜歡REMIX的版本！泡菜酸辣滋味遇上起司的香濃，不只能中和辣度，還能吃到起司銷魂的牽絲感受！

謎鹿經典酥皮牛排＄450





威靈頓牛排是一道經典英國名菜，也是飛天謎鹿的招牌餐點！把牛排裹上一層蘑菇醬再以酥皮包裹起來的特殊料理方式，做法繁複也耗時又費工，目前全高雄不到五家有這道料理呢！





正式的威靈頓牛排是用菲力牛排，但是在飛天謎鹿則改用無骨牛小排來代替，無骨牛小排是油花分布較均勻的肉品，不管愛瘦肉、愛肥肉的都喜歡的肉質～吃的時候要從正中間切，才能保持酥皮的完整性，也才能搭著一起吃！





吃起來的口感也很特別，外皮鬆酥軟，無骨牛小排軟嫩中帶著豐富嚼勁，另外沾上一旁附的醬汁，讓整體的風味更加濃郁了一些！

香菜主義者義大利麵＄250





這道是非常兩極化的餐點，喜歡香菜的就會很喜歡，不喜歡香菜的就視為大地雷！





就是愛香菜顧名思義就是有滿滿滿的香菜在裏頭！別的是，這盤的調醬加了椰奶調味，吃起來除了滿口的香菜味以外，還有濃濃的椰奶香氣充斥在口中，意外的是，椰漿竟然跟香菜可以這麼搭！





一旁則是以香料醃製的炭烤雞胸肉，吃起來不乾、不柴，帶著淡淡的香料香氣，搭配著椰奶一起吃也很對味。

推薦上海東坡肉菜飯（每日限量）＄250





這是我最不看好的一道料理，卻令我最驚豔！怎麼辦？還是這種帶點台台的滋味最對我的胃！





這道燉飯是義式跟台式的結合，底下雖然是義式燉飯，但吃起來沒有奶醬的膩口，只有淡淡的鹹香氣味，剛剛好的滋味，吃起來就很順口、很舒服！





但最精華的就是這塊滷肉！滷的色澤濃郁，看起來油脂相當豐富，但其實吃起來是肥而不膩、滋味鹹香，嫩嫩ＱＱ的口感，吃一口就讓我融化一次～怎麼可以那麼好吃～

趴泰＄250





這道義大利麵的名稱很特別，在味道上也挺別具風格特色的！跟一般充滿醬料的義大利麵比起來很不一樣，這道屬於乾炒的方式，也是我喜歡的料理方式。





義大利麵條選用偏扁的義大利麵，以泰式的做法，加入魚露、醬油搭配花生及豆芽菜，吃起來鹹香酸的氣味中帶著嚼勁中偏硬的口感。





整體的味道偏泰式酸鹹一些，別看它顏色清清淡淡的，嘗起來的味道可是很足夠的呢！

辣炒打拋歐阿含吉＄180





辣炒打拋歐阿含吉，這名字很淺顯易懂，就是打拋豬＋芋頭＋番薯，最後在放上一顆半熟荷包蛋。





如果你不太能吃辣的，記得準備一杯啤酒在旁邊，這打拋豬的辣度不容小覷！我才吃一小口而已，就幹掉半瓶啤酒惹。不過這滋味真夠勁，又香又辣，這時候來碗白飯，絕對秒殺！搭配一旁鬆軟又甜甜的地瓜一起吃，看似衝突，但這鹹甜辣的滋味，也是秒殺！



推薦鳳梨冰沙＄220





這道鳳梨冰沙絕對是每桌必點的品項！也是飛天謎鹿最多人點的餐點！完全不加一滴水！下重本的直接切整顆鳳梨下去打成綿綿密密的香甜冰沙！必須事先預約才吃得到，每天限量售完為止。





粉嫩黃的顏色搭配少女草莓，根本就在呼喚少女我來吃它啊～





以往我對鳳梨的印象就是會咬舌頭，跟奇異果一樣，但是這個鳳梨冰沙似乎加了某種秘密配方，吃起來帶著鳳梨的香氣，味道上是酸酸甜甜，有點像是可爾必思那樣，一點也不咬舌頭！清心沁涼的滋味，不是一個小湯匙可以滿足我了！！！

抹茶冰磚拿鐵＄140





抹茶控必點這杯！特別把抹茶做成冰磚，避免加入冰塊讓味道淡掉，另外還附上兩片煎餅及糖將可以自行調整甜度！





牛奶可依照個人喜好加入適當的份量，香醇濃郁的抹茶香氣，尾韻帶點苦苦回甘的滋味，即使不加糖也挺好喝的！

凍檸茶＄100





凍檸茶有點顛覆我對他的既定印象，用小小的圓杯裝，小巧可愛，喝起來一樣酸酸甜甜的，不過尾韻帶一點點檸檬的苦香味。

芒果氣噗噗＄130



氣泡飲很適合小朋友喝，或是一個正中午的大熱天也很適合，新鮮芒果果泥加上雪碧、檸檬汁，酸酸甜甜又沁涼，喝起來就是一個透、心、涼～

PS雷夢那＄130





雷夢那跟芒果氣噗噗味道有點像，都是走酸甜路線，而PS雷夢那則是加了水蜜桃、檸檬汁跟雪碧，味道上比芒果氣噗噗來的甜一些些～

麋鹿頭啤酒 Moosehead Beer-拉格＄150





飛天謎鹿提供的啤酒都是來自加拿大的高級啤酒。口感清爽順口、豐富圓潤，並保有麥芽的甘醇和啤酒花香氣，相對台灣的啤酒來說比較不苦，我個人也比較喜歡！

麋鹿頭啤酒 Moosehead Beer-淡色艾爾＄150





Pale ale 則是每個精釀廠的基本款，麥芽的些微焦糖和烘烤風味，還帶有淡淡的美系啤酒花的柑橘香氣。

IG打卡點





其實在飛天謎鹿裡，每一個角落都非常好拍！隨便擺隨便拍都是一張網美照！



飛天謎鹿菜單





麋鹿頭啤酒、抹茶冰磚拿鐵、鳳梨冰沙、辣炒打拋歐阿含吉、上海東坡肉菜飯、謎鹿經典酥皮牛排。

飛天謎鹿-後記





飛天謎鹿這次全新推出的新菜色都讓人好驚艷！每一道菜都有鮮明的個人特色，而且充滿創意！一口就能清楚領會到這道菜要帶來什麼樣的感覺！像是把啤酒跟麵做組合搭配，或是台式控肉跟義式燉飯的結合，每一樣都超有特色，令人回味！

而且這裡是寵物有善餐廳，只要提前告知就能帶家裡的小寶貝一起來用餐，二樓寬敞的環境也非常適合聚餐聚會，還有提供投影幕、投影機及麥克風可供藥商開商務會議等等，不管是情侶約會、朋友聚餐、家庭聚會、商務聚會都很適合！

酒控必點：辣炒打拋歐阿含吉、著火的瘦子、大食一支雞

嗜辣者必點：辣炒打拋歐阿含吉

聚餐必點：地中海海鮮溫沙拉、鳳梨冰沙、韓式豬五花嫩蛋土石流燉飯

主餐最推：上海東坡肉菜飯、謎鹿經典酥皮牛排

最特別最新必點：啤酒義大利麵搭日式唐揚雞

高雄Flyin' Moose 飛天謎鹿

營業：11：00～15：00、17：30～22：00（週二公休）

電話： 07－5552999

地址： 高雄市鼓山區神農路195號