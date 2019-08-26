點評：每個甜點看起來都好好吃喔！

文、圖／商妮吃喝遊樂

喜歡吃甜點下午茶的朋友看過來！在台中廣三SOGO巷內發現一家讓人驚豔的手作法式甜點甜忌廉甜點店 Cream&Sugar，香港師傅手工製作的法式甜點蛋糕，每一款造型獨特又好吃，有星級飯店的水準卻只要一百多元的價格CP值超高！愛吃甜點的朋友一定要把甜忌廉收入口袋名單。





甜忌廉位在廣三SOGO停車場入口的斜對面，藏身在巷弄裡頭而且招牌不明顯很容易錯過，記得看到深藍色大門上頭寫著Cream&Sugar就是甜忌廉沒錯。

這裡不僅有漂亮精緻的手工甜點，也有接受生日蛋糕、彌月蛋糕預約訂購，還有香港必買的手工蝴蝶酥這裡也能吃得到，甚至比香港排隊名店還要好吃。

店內用餐空間不大，推開大門首先看到的是一座白色的搖椅，搭配背後的照片牆，在這裡可以拍出浪漫的網美照。甜忌廉除了網路販售，店內也有提供內用及外帶，內用座位不多，下午茶時段一下就客滿了。

店內所有甜點由來自香港的海師傅手工製作，甜點櫃中每天上場大約10種左右等候客人挑選，因為純手工限量製作賣完就沒了。 師傅的口袋名單超過30種，即使天天來也能品嚐不同口味。

每一款甜點都非常精緻，不只外型好看滋味更是迷人，每一款甜點價位都只要100多元，CP值很高。

這裡也有販售手工蝴蝶酥，他們家的蝴蝶酥最近在網路上很紅，不必到香港排隊買，在台灣也能吃的到好吃的蝴蝶酥千層餅乾。

手工甜點不論大人小孩都喜歡，小朋友挑選蛋糕的模樣可愛極了。

點甜點加購飲料，飲品通通打8折。

焦糖瑪奇朵140元 打8折112元

上面的焦糖是自己煮的，味道香甜蠻好喝的。

柚柚柚蘇打150元 打八折120元

吃的到柚子果肉的氣泡蘇打飲，不會甜膩搭配甜點剛剛好，不喝咖啡的朋友可以選花果茶或者是蘇打。

Marry me245元

霧面黑鑽石造型非常吸睛，上面還點了銀箔整個華麗感十足！帶女朋友來這裡挑選黑鑽石求婚，一定會成功～

表層是54％純巧克力脆片，內層有伯爵茶慕斯包夾巧克力蛋糕，底下還夾了酒釀櫻桃，基座是巧克力餅乾，這顆黑鑽石不僅造型好看，吃起來有多重享受好驚豔。

我超愛伯爵茶慕斯跟酒釀櫻桃的組合，甜中帶點微微的酸還有酒香，滋味很迷人。這一款黑鑽石製作工序繁複，需要預約才吃到。

夏柑195元

這一顆外型完全就跟真的柑橘一模一樣，沒想到竟然是甜點耶～老闆的手實在是太巧了！海師傅說表層用了白巧克力殼，再上了3層巧克力及兩層金粉組合出漸層的天然柑橘顏色，連蒂頭跟小葉子都很仿真太厲害了！

切開來看裡頭有好多層，最外層是白巧巧克力，中間白色部分是柚子慕斯，內餡則是用慢火熬煮的檸檬迷迭香鳳梨果肉，鳳梨中一點一點的就是迷迭香碎末，最底下還有酥脆的菠蘿餅乾。

這個夏柑真是很迷人，我好喜歡中間的柚子慕斯，微酸的柚子香氣相當迷人。中間內餡檸檬迷迭香鳳梨也很特別，特別用慢煮方式保留果肉口感，吃起來比較清爽，沒想到鳳梨跟迷迭香的組合竟然這麼完美，意外的好吃，整顆夏柑從外到內有著多層次的迷人滋味，這款超好吃推薦必點。

櫥窗裡10款甜點每一款都好想點來吃吃看，我們掙扎好久最後挑了這幾款，心情不好來甜忌廉吃甜點就對了，非常療癒啊～

An apple160元

鮮紅欲滴的蘋果讓人捨不得吃掉它，表層透著閃光是覆盆子鏡面淋醬，底下不是普通的香草餅乾，而是蔓越莓餅乾，從外觀就能看出這一款手工甜點的精緻程度。

切開來看剖面，裏頭白色部分是玫瑰花瓣熬煮的慕斯，再包夾自己熬煮的荔枝莓果內餡，吃的到荔枝果肉又帶有玫瑰香氣，多層次的滋味在嘴裡逐漸散開，這一顆Apple讓人心滿意足。

底層的蔓越莓餅乾也好好吃喔，巴瑞脆片加上蔓越莓乾，酸酸甜甜的滋味搭配微微軟綿的口感，吃完還讓人意猶未盡。

Mr.伯爵160元

外形像一顆包子，表面巧克力用鏡面處理，上頭金黃色是跳跳糖，點綴其間有著華麗的趣味感。

切開來看可以看到內餡紮實飽滿好多層，每一層都有不同口感及滋味，每一口都讓人驚喜。

由外而內是黑巧克力慕斯、伯爵布蕾、伯爵蛋糕，最底下還有伯爵茶餅乾，層層堆疊出多重滋味，每一層都有不同層次的甜度，尤其是伯爵茶香與黑巧克力組合出濃郁的風味好特別，愛吃巧克力的朋友很推薦點這一道，應該會很滿足。

紫色浪漫150元

這一款紫色花朵造型的甜點一看就讓人喜歡，非常漂亮迷人。

上頭的紫色花瓣是純紫薯做成，滋味不會太甜膩，軟綿的口感相當不錯。內餡是鹹味鮮奶油、中間還包了脆脆的杏仁蛋白餅、以及杏仁蛋糕，底下還有卡士達醬搭配手工塔皮，塔皮酥鬆不會硬脆口感我很喜歡，這朵紫色浪漫堆疊出多層次的滋味，好看又好吃。

濃茶蒙布朗170元

濃郁的小山園抹茶蛋糕，上面有日本抹茶卡士達以及巧克力杏仁蛋白脆餅，上頭再擠了酒釀櫻桃鮮奶油以及法國沙巴東栗子，最上面點綴日本糖漬柚子，整個造型像顆聖誕樹非常可愛討喜。

切開來看，甜而不膩的法國沙巴東栗子泥，與充滿酒香的酒釀櫻桃鮮奶油很搭。底下的小山園抹茶蛋糕與抹茶卡士達有著濃郁的抹茶香，蛋糕口感有點類似布朗尼，越咬抹茶香氣越明顯，抹茶控很推薦點這一款。

手工蝴蝶酥禮盒420元

蝴蝶酥千層酥皮通通都是海師傅手工製作，最近在網路很夯，吃過的人都說完全不輸香港排隊名店的蝴蝶酥，包裝精美不論是年節送禮或者彌月禮盒都很適合。

目前蝴蝶酥的口味有五種，鐵盒包裝可選單口味／二口味／四口味組合，價格都是一樣。我們這一盒是四拼口味，每一種口味各4片，一盒共16片。

草莓蝴蝶酥

酥脆的千層酥皮餅乾中包著草莓餡，微甜微酸的滋味一點都不會甜膩，讓人一口接一口停不下來。

抹茶蝴蝶酥

抹茶選用100％日本抹茶粉，有著純粹的茶香，與帶有奶油香氣的蝴蝶酥融合出完美比例，這一款我最喜歡。

紫薯蝴蝶酥

口感酥脆味道不會太甜，帶有淡淡的香氣吃起來蠻清爽的。



原味蝴蝶酥

我個人也很喜歡這一款，蝴蝶酥的奶油比例很高，使用100％AOP高品質奶油，烘烤過後千層酥皮香酥脆又帶有奶油香氣，搭配茶點和咖啡就是完美的下午茶。

每一片千層酥都是海師傅自己手工製作，重複好幾次奶油、包覆、擀壓、靜置、摺疊的工序，一片千層需要花費3～5天製作工序繁複，純手工製作的口感及滋味完全不輸香港名店，目前甜忌廉蝴蝶酥訂購方式為網路訂購，一星期只有二五為出貨日，想吃的朋友強烈建議盡早預約。

心得：



甜忌廉的法式甜點跟其他甜點店的蛋糕不太一樣，店內裝潢樸實沒有浮誇裝潢，但是每一款甜點造型都很獨特，沒有華麗的切面但是巧妙搭配出多層次的美味，讓人一吃就相當驚艷，真的很好吃！愛吃甜點的朋友，這家藏身在巷弄中的低調甜點店，一定要找機會去吃吃看。

甜忌廉甜點店 Cream&Sugar

地址： 台中市西區華美街480巷16號

電話： 04－23296652

營業時間：11：30～20：30（週三、四公休）