點評：下個月九號去報到！

▲新莊熊越岳拉麵店。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

實習記者陳羿妏／綜合報導

台灣的日式料理隨處可見，尤其是拉麵店更為眾多，無論是連鎖品牌或是主廚留日學成歸國後開設的店面，都吸引許多拉麵愛好者上門。這間位於新莊的熊越岳，和一般拉麵店不太一樣，老闆在每個月9日都會推出限定口味，這個月主打「奇萊限定」，竟然吃得到金箔！

熊越岳的店面是一個小小的攤位，只提供8個座位，店內的餐點本來只有濃湯叉燒、清湯叉燒以及濃湯、清湯拉麵，但是由於老闆本身非常喜愛攀登百岳，因此他在每個月9號都會選出一座百岳，並將山的故事化為一道料理，所以9號當天的店面只會提供山岳限定口味，不會提供其他餐點。

▲8月的限定拉麵口味吃得到金箔。

老闆在今年6月推出以玉山為主題的芒果優格胡麻冷麵，7月則是以雪山為主推出粉紅醬日式拌麵，顛覆一般大眾對於日式拉麵店的想像，將老闆自己爬過的山岳故事，透過料理完整呈現。

▲6月份玉山限定。

▲7月份雪山限定。

到了8月份，老闆推出奇萊限定，將奇萊山的樣子以日式蕎麥麵呈現，特別的是，蕎麥麵上還鋪了一層金箔，並搭配栗子以及以山為形狀的鮪魚生魚片，以沾麵的方式呈現。

老闆使用的蕎麥麵條選自日本富士山下的山梨縣，會設計這道料理是因為老闆在寒冷的1月前往奇萊山，當時面對冷風加上雨水的雙重考驗，在陽光緩緩升起灑在山頭和自己身上時，內心被一股溫暖的力量撼動，因而將金箔當作日出時陽光發散出的光芒，山形鮪魚生魚片則是奇萊山的巨岩，而栗子則是象徵著勇氣及力量，讓這道料理吃起來不僅美味，還能感受到背後故事的感動。

▲8月份奇萊限定。

▲老闆推出的限定口味，背後都有一個小故事。



老闆製作的蕎麥麵沾醬也不馬虎，以昆布湯底為醬料基底，放入柴魚、清酒、味霖及醬油調味，吃的時候可以搭配蔥花、哇沙米、蒜泥及七味粉，由於醬料有豐富的調味，因此沾麵的時候可以吃到多種層次的香氣，和金箔、鮪魚和栗子一起吃，非常滿足。

▲多重層次的沾醬，讓沾麵吃起來味道更豐富。

▲為了提升用餐品質，餐點皆是限量供應，此外下個月的9號，大家可以期待下次的限定口味餐點會有什麼特別的驚喜，且粉專也會提前公布限定口味當天會販售的數量。

熊越岳

地址：新北市新莊區幸福路750號

時間：18：00－21：00（餐點賣完為止，店面不定期公休。）