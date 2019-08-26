點評：爆漿的小籠湯包，真的好好吃喔！

文、圖／橘子狗愛吃糖

最近不管是路邊攤或店面湯包似乎都很受歡迎，然後鼎泰豐很倒楣都要被拿來比較。我想定價與客群定位都不同，不管是哪家吃得開心滿意最重要，比來比去比不完啊！不過這天來到大里遇到大雨，在中興路上拿起手機GOOGLE發現這家【美滿小籠湯包】，網路評價165則有4.1高分，大里還有「有間大湯包」「大明路小籠湯包」評價也都很好，讓人突然看著看著就有了興趣，所以就先來這家【美滿小籠湯包】試試口味如何！

【美滿小籠湯包】中午11點就開始營業，這天雖然是大雨天來的時間快下午一點，可是上門吃飯的人還是不少，店面非常簡單，前檯製作餐點跟接單點餐，店老闆是個年輕人，店內湯包也是自家完全手工包製，所以有時來不及做就沒開了。

像我這天吃完接下來三天又想跑來吃，結果就遇到鐵門拉下來三天。餐檯上蒸籠熱氣裊裊沒有停止過，雖然內用座位不多，但是來外帶的客人也不少。

店面裝潢風格簡單，小確幸是內用有冷氣可以吹，夏天吃飯真的少不了空調加持。店家也相當客氣，感覺到的就是那種傳統小吃店的親切感，雖然說店家人手很少。

但幫客人整理桌面、帶位還是製送餐動作都蠻快速的，店內雖然不大但打理得很乾淨。比較特別的就是醬料區的部份，因為在旁邊看到一張浪貓認養告示。





問了才知道其實店家自己也有養貓，他們也會在店前餵食浪貓，再幫牠找主人，所以才會在店內貼告示說有浪貓可以領養，我想應該也是家寵物友善店。

店內的餐點除了主角小籠湯包以外，還有賣炒麵、燙青菜、滷味等等，其實要吃飽是沒有問題的，而且大部份都是便宜銅板價，消費算很親民。

【招牌手工小籠湯包│每籠7顆│75元】

小籠湯包到處都有，可是能賣到排隊或客滿的基本上好吃度應該不會差到哪去，小籠湯包個頭比起一般平價湯包再稍大些，皮不算薄透但也不會太厚Q勁有彈性。

沾料簡單自己搭配，我喜歡就單純的很多薑絲加醬油就好，或是不加也很OK！湯包的湯汁非常多，裡面的肉餡紮實不會太少，但蔥的比例沒這麼重，但湯汁不會像有些湯包多吃幾顆就膩，我覺得蠻爽口的，所以一次吃兩籠我也OK。

【鮮肉包20元│炒麵25元│酸辣湯30元】

肉包是看其他桌不少人點才跟著點的，應該也算是不貴吧。

包子皮嚼勁還不錯，不過我覺得偏厚，內餡的比例來說偏少了些，但內餡紮實肉鮮好吃，還帶有點薑味辛香，就是包子皮偏厚了。





炒麵25元來說算挺大份的，上面淋上肉燥滷汁，麵條入味好吃，相當傳統的台中味小吃，又帶點我們南部味的肉燥香氣，蠻不賴的。





而吃包子、餃子店都基本必備的「酸辣湯」好像都是少不了的必點，以30元來說相當大碗料也給得很多有誠意，不過湯頭勾芡有點太過稠濃，湯頭口味不怎麼有辣感倒是相當有酸度，我是比較怕酸的人就沒這麼愛。

【現切滷味│百頁豆腐20元│豆干25元】

完全不靠醬汁提味，只有滷汁本身的風味，百頁豆腐跟豆干我都喜歡，而且價位好便宜，半盤的豆干才25塊錢，味道不夠重有辣椒可以自己加。

如果不是看到網友推薦跟GOOGLE的好評價，可能就會錯過這家樸實小店了，畢竟外觀就很像一般常看到的湯包店，但走進去吃過才會知道是實在好味道，不管價格或品質都很不錯，相當推薦喜歡吃湯包的人可以來試試喔！

美滿小籠湯包大里區

地址： 台中市大里區中興路二段653號

電話： 04－24837326

營業時間：11：00～20：00

（每月5、10、15、20、25、30號公休）