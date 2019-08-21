

▲晶華再度攜手BMW合作，入住專案客房免費試駕BMW X4豪華運動跑旅。（圖／晶華提供）



記者黃士原／台北報導

住飯店還可以免費試駕BMW！晶華國際酒店集團再度與BMW總代理汎德汽車攜手合作，年底前於台北晶華、太魯閣晶英以及台南晶英、選擇「BMW樂遊探索專案」系列住房專案，就可以免費試駕全新BMW X4豪華運動跑旅，輕鬆自在地在各城市間展開探險之旅。

晶華國際酒店集團此次提供的全新BMW X4豪華運動跑旅被譽為BMW X家族中最具個人魅力的車款，全新BMW X4除擁有美型現代的外型設計外，更配備完整的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技、Vernasca真皮座椅、10.25吋中控觸控螢幕等豐富配備，搭配BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛等多項便利服務。



除了可駕駛全新BMW X4無限暢「遊」之外，台北晶華酒店特別為夏日入住的房客貼心提供免費加床以及提前入住(early check-in)的服務，同時也會致贈2,000元現金抵用券，讓您享受BMW X4 M Sport豪華運動休旅的流暢性能之餘，還可體驗連續三年獲得全球SPA大獎(World Spa Award) 的沐蘭Spa頂級舒壓療程，以及多樣獨特的餐飲。

台南晶英酒店則貼心安排了寬敞的小西門套房與豐盛早餐，供親子家庭於平日入住，輕鬆探訪在地美食景點；太魯閣晶英酒店則提供BMW專屬迎賓點心和「峽谷郊遊零食袋」，讓房客享有與眾不同的山中度假體驗。

BMW樂遊探索專案價格部份，晶華是雙人成行豪華客房每晚6,800元起；台南晶英是小西門套房每晚6,300+10%元起，專案兩人以上成行；太魯閣晶英是山嵐客房平日住宿兩晚，每人10,900+10%元起(依選擇房型加價入住)。