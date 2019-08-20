

▲雞皮控等到了！繼光香香雞推出雞皮小仙貝。（圖／繼光香香雞提供）



記者黃士原／台北報導

嚕呷嚕刷嘴的炸雞皮是許多人紓壓必備小點！看好近日持續延燒的雞皮話題潛力，繼光香香雞即日起全台38間門市推出酥脆可口的「雞皮小仙貝」，同時加碼推出一咬就爆漿的人氣「金沙芋泥球」。

繼光香香雞表示，根據Dcard舉辦的「第一屆鹹酥雞必點食物票選」，「雞皮」為排行前五的必點推薦，而雞皮酥脆的口感，更使其成為許多人獨愛的舒壓小點。看好市場潛力，繼光香香雞特於即日起在全台門市（西門店、信義ATT專櫃、忠孝店、開封店、板橋環球專櫃、府中店、台中港三井專櫃除外）推出雞皮小仙貝」（嘗鮮價60元）。





▲雞皮小仙貝。（圖／繼光香香雞提供）



雞皮小仙貝以手工剝取溫體雞胸皮，刮除皮下脂肪，反覆清洗表面雜質；接著輔以真空按摩機進行醃漬、滾揉，不僅提升肉品嫩度，更再次去除多餘油脂。現點後裹薄粉入鍋油炸，大小適中的餅乾外型方便食用，口感酥脆而不膩，讓人一口接著一口愛不釋手。





▲金沙芋泥球。（圖／繼光香香雞提供）



而為了讓愛好者能有更多元的饞嘴搭配選擇，繼光香香雞即日起也同場於相同門市加映推出一咬就爆漿的人氣金沙芋泥球。金沙芋泥球以鬆軟的嚴選紫芋製作成香香綿綿芋泥，一口咬下瞬間爆漿，每份三顆，單份只要35元。