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衝一發龜山島！一日遊行程這樣玩　「3~9月賞鯨季」外國人最愛

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▲▼龜山島上目前盛開的百合花綻放，充滿春天氣息及隨風搖曳的浪漫景象。（圖／東北角風管處提供，下同）

▲龜山島有著豐富的生態，可欣賞多樣自然景觀。（圖／東北角風管處提供）

記者賴文萱／台北報導

龜山島位在宜蘭縣的外海，是不折不扣的宜蘭地標，台灣觀巴推薦一日遊行程，旅客可從「頭城」出發，接著就前往海上生態公園-龜山島，欣賞地質、氣候、潮汐多樣搭配的自然景觀，最後再到烏石港享受CP值超高的美食。其中，每年3月到9月是龜山島賞鯨季節，最是受到外籍遊客喜愛。

台灣觀巴推薦「龜山島登島、壯圍濱海生態之旅1日遊」路線，從2019小鎮漫遊年票選小鎮之開蘭第一城「頭城」出發，帶著遊客前往海上生態公園-龜山島，欣賞地質、氣候、潮汐多樣搭配的自然景觀。

▲▼東北角風管處「龜山島登島及賞鯨豚行前注意事項」宣導影片9日首映，讓龜山島登島及賞鯨豚旅遊安全再升級。（圖／東北角風管處提供，下同）

▲每年3月到9月是龜山島賞鯨季節。（圖／東北角風管處提供）

遊覽完龜山島後，旅客可再到烏石漁港享受老街懷舊美食，好吃、平價、大份量，是行程中非常吸引人的地方，結束一日遊。其中，在每年3月到9月是龜山島賞鯨季節，最是深受外籍遊客喜愛。

在行程中，可安排輕騎拉拉車親近太平洋的自行車道，由導遊介紹沿途生態、定點攝影人員騎機車錄製影片，會免費製作影片上傳YOUTUBE。另外，也可體驗傳統宜蘭餅DIY，及最新沙丘地景的「壯圍」，重新看見壯圍沙丘的美麗。

▲▼台灣觀巴龜山島路線。（圖／台灣觀巴提供）

▲台灣觀巴龜山島路線，今年第二季榮獲外籍遊客與大陸旅客的最喜愛路線。（圖／台灣觀巴提供）

台灣觀巴表示，這條行程是去年開辦的行程，今年獲交通部觀光局選為典範路線，今年第二季榮獲外籍遊客與大陸旅客的最喜愛路線。國外自由行旅客來台要前往龜山島相對在交通上需要車輛與船隻的接送，安排上較為不易，而台灣觀巴提供了從頭城車站開始的全程服務並備有中英日韓車上語音導覽系統。

台灣觀巴精選37條行經2019小鎮漫遊年路線公告在官方網站，近期也推出優惠，有三人同行一人免費、歡慶中秋等佳節活動。

關鍵字： 龜山島 龜山島旅遊 台灣觀巴

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