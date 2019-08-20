關島美食、大馬美食吃到飽　飯店Buffet用異國美食節來吸客



▲台北新板希爾頓酒店-悅・市集全日餐廳與關島觀光局合作邀請蟬聯三年關島BBQ封街派對比賽冠軍主廚Peter Duenas 領軍來台舉辦「關島美食節」。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）



記者黃士原／台北報導

暑假即將結束，有3家飯店的自助餐廳不約而同都推出異國美食節來吸客！台北君悅酒店凱菲屋推出「馬來西亞 靚麗食尚」主題饗宴，台北新板希爾頓酒店-悅・市集全日餐廳舉辦「關島美食節」，而板橋凱撒大飯店朋派自助餐自6月起推出泰美饗宴活動廣受大眾喜愛，也因此延長活動至8月底，更加碼推出凡用餐即可參加台北曼谷雙人來回機票抽獎活動。





▲綠芒果沙拉。（圖／台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店

馬來西亞不光只有肉骨茶跟咖椰（kaya）吐司啊！台北君悅酒店自8月15日起至9月1日止，於館內人氣自助餐凱菲屋之午晚餐推出「馬來西亞 靚麗食尚」主題饗宴，由吉隆坡君悅酒店（Grand Hyatt Kuala Lumpur）館內以道地馬來西亞料理著稱的JP teres餐廳副主廚Mohamad Nazib Bin Omar領軍，獻上兩套餐單，近四十道以「消暑飲食」為概念的系列餐點，為各路饕家帶來炎夏消暑好食光。





▲馬來羊肉湯。（圖／台北君悅酒店提供）

Omar副主廚特別規劃涼菜、湯品、肉食、主食、海鮮與甜點六大類別，透過涼拌、油炸、燉煮、火烤等不同烹調方式，配合薑黃、椰奶、香茅、辣椒或參巴醬（Sambal）等不同香料的組合。這次帶來的沙拉，通常都會以辣椒、萊姆或香菜作為主要的調味，但為了讓沙拉各別的風味與口感突顯出來，所以在其他配料的選擇上也會有所不同。比如說雞蛋沙拉就是把煎蛋打散後加入番茄丁、辣椒碎、萊姆汁與香菜後攪拌均勻，讓煎蛋可以吸附番茄的甜、辣椒的辛、萊姆的酸和香菜獨特的氣息，然後藉由咀嚼的過程融合各種滋味，相當清爽。





▲台北新板希爾頓-關島美食節-冠軍傳統炭烤肋排。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

台北新板希爾頓

台北新板希爾頓酒店-悅・市集全日餐廳與關島觀光局合作邀請蟬聯三年關島BBQ封街派對比賽冠軍主廚Peter Duenas 領軍來台舉辦「關島美食節」，將於8月16日至9月15日推出多達20種主廚拿手料理及傳統關島美味，不用大老遠飛到關島，即能品味道地料理。於活動期間內前往悅・市集全日餐廳用餐每人880元+10%起，享用美食之際還有機會可以抽關島特色風格紀念品、關島諾麗果Noni霜、Guam SeaWalker 海底行走行程、悅・市集雙人晚餐及特大獎「關島來回機票」等獎項。

此次特別邀請來台的冠軍主廚Peter Duenas，為此次「關島美食節」帶來多種關島當地的傳統查莫洛料理。查莫洛料理融合了西班牙、美國、菲律賓等各國飲食文化。例如酸辣醬涼拌鮮沙拉是以檸檬汁、碎洋蔥、蔥末、鹽和辣椒為原料的查莫洛人祖傳醬汁「Finadene」涼拌而成，舌尖上的鹹酸微辣滋味。冠軍傳統炭烤肋排塗抹著連續三年冠軍的BBQ醬汁進行炙烤，使醬汁緩緩滲入進去，由外到內充滿濃濃香氣，完美的熟度也讓饕客們可以輕易食用，滿足味蕾的每一吋。





▲板橋凱撒大飯店 朋派泰美饗宴的金錢蝦餅。（圖／板橋凱撒大飯店提供）

板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店朋派自助餐自6月起推出泰美饗宴活動廣受大眾喜愛，也因此延長活動至8月31日，更加碼推出凡用餐即可參加台北曼谷雙人來回機票抽獎活動。餐台上可隨不同餐期品嚐各式正統香辣酸鮮的泰式料理，包括涼拌Larb菇、泰北椒麻雞、酸辣海鮮湯、綠咖哩雞、金錢蝦餅、香茅炭烤豬排、炸蛋沙拉及芒果糯米等，加上朋派餐台其他餐點及卡拉拉義式餐廳所有異國美食。





▲板橋凱撒大飯店 朋派泰美饗宴，炸蛋沙拉。（圖／板橋凱撒大飯店提供）



朋派自助餐廳六大美食區的開胃菜與沙拉冷檯區供應多款特製冷菜及各式新鮮蔬果，如現拌泰式青木瓜沙拉、炸蛋沙拉、泰式涼拌魚皮等。現作鐵板/煲仔/主食區除了提供凱撒經典牛肉麵、海鮮粥、鮮蛤湯、現煎骰子牛等，另外再加上酸辣海鮮湯供選擇。精選熟食熱鍋區以泰北椒麻雞、綠咖哩雞、蔬食咖哩、泰式檸檬蒸魚、泰式鮮茄、蝦醬空心菜等輪番上陣。