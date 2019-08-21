終極旅遊清單！一生一定要去一次的南極、南美洲

圖、文／七逗旅遊網提供



隨著全球暖化越來越嚴重，南極的融冰量不斷增加，生物同時面臨生存危機，想看到最豐富的生態美景，趕快規劃到南極旅行吧！而去南極前，往往得先從南美洲出發，最好安排一趟長假，好好探索南半球之美！





▲在南極能親眼目睹DICSCOVERY頻道才看得到的場景。（圖／shutterstock.com）

南極又被稱作白色大陸，南極洲的面積總和比中國還要大，冰帽、冰棚、冰山…等豐富的地形相當壯觀，航行在令人震撼的冰天雪地之間，彷彿自己成了為全人類努力的科學家或電影中的主角。海豹、鯨魚、海鳥、企鵝等野生動物就棲息在這片白色的土地上，有機會近距離觀察平常在動物園才能看到的珍貴動物們。來到鯨魚和海豹進食的地點威廉敏娜灣，要是天氣、環境狀況許可，還可以搭乘極地船，觀賞過去補鯨人留下的廢棄捕鯨船。







▲南喬治亞群島上住著多到數不清的企鵝。（圖／shutterstock.com）

從南美洲前進南極大陸時，沿途會經過一些島嶼，其中南喬治亞島可以看到爆多的企鵝，像是國王企鵝、麥可羅尼企鵝、巴布亞企鵝…等，數量總計高達幾十萬隻，莎莉斯伯裡平原、塞利斯伯瑞平原都是企鵝的大本營，這絕對會成為您一生中難忘的經驗，還有哪裡能這麼靠近數量如此龐大的企鵝們呢？







▲基多搭乘高山纜車，享受超棒視野。（圖／shutterstock.com）

南美洲最長的山脈就是安地斯山脈了，總長7千公里，許多國家的勢力範圍中，都有安地斯山脈的身影。推薦到被赤道貫穿的「赤道國」厄瓜多爾，並至首都基多搭高山纜車，就能從高空中輕鬆觀覽城市與周圍的群山美景，如果天氣晴朗，能見度佳，還可以看到坐落在安地斯山脈中，海拔約在5-6千公尺的超級高山喔！







▲復活島最經典的象徵─摩艾像。（圖／shutterstock.com）



從智利往西移動到3600-3700公里的南太平洋上，就可以發現復活島的蹤影，一排神秘的摩艾像就矗立在美麗的海岸線旁，這裡是阿基威墓台。而島上還有許多可見到摩艾像的墓台，像是戴著紅色火山岩頭飾摩艾像的瑙瑙墓台、有著大大小小摩艾像的塔艾墓台…，在摩艾像發源地拉諾拉拉庫火山口，還可以同時觀賞像是凹蛋糕一樣的奇特地形，與鑲在火山口上如寶石般的湖泊。



推薦行程：

＊11/1限定出發

▲ 厄瓜多爾、智利、南極探險世紀之旅三十三日遊 >>>



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