Q彈彩虹粉粿冰超好拍！嘉義粉色夢幻冰店　抹茶豆花配料豐富

點評：想吃抹茶棉花糖吐司！！！！





▲必點招牌豆花、彩色粉粿。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者蔡雅丞／綜合報導

夏天就是要吃冰！這家位於嘉義市東區中正路的「一象甜品」，店面風格甜美夢幻，粉嫩色的牆壁搭上大理石桌，除了提供手工豆花之外，還有彩色粉粿冰，讓許多女孩愛不釋手。另外，店家也提供特別口味的厚片吐司，其中甜點控絕對不能錯過「抹茶棉花糖吐司」！





▲儘管是平日下午，生意一樣很好。







▲Instagram上熱門打卡點就是在這粉嫩色刷牆前拍的。

不管是平日還假日，一象甜品的生意都很好，不過就算外面的座位坐滿也不用擔心，只要穿過狹小的走廊後就會抵達圖中的小包廂空間，水藍色磁磚的設計讓人有置身游泳池的錯覺，一旁還有利用磁磚打造的小階梯可以走下去，非常適合和三五好友一同在這裡聊天吃冰。

▲彩虹粉粿冰＄65

不像市面上添加人工色素的甜點，「一象甜品」的食物顏色取自天然食材，每種手工粉粿的顏色皆對應到不同水果；黃色代表柳橙、粉紅色代表草莓、粉綠色代表奇異果、紫色則是代表葡萄，這4種顏色組合成一款彩虹粉粿冰。Q彈滑溜口感的粉粿，搭配下層的鳳梨冰，酸甜中和不會膩，超消暑！







▲元氣綜合豆花＄45

除了彩虹粉粿冰之外，一象甜品最特別的品項就是豆花。一象甜品的豆花不僅有豆漿口味，還自行研發紫薯和抹茶口味，一碗45元的元氣綜合豆花就是把以上3種口味結合一起，另外再添加花生、紅豆、綠豆、薏仁和珍珠，配料相當豐富，吃起來超滿足。

▲宇治抹茶豆花＄45／大

▲抹茶棉花糖吐司＄60

至於抹茶棉花糖吐司，也是店內的超人氣品項之一，棉花糖的甜味中和了抹茶的苦澀味，《蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse》品嚐後表示，厚片吐司上面的抹茶醬很像之前火紅的韓國o'sulloc抹茶牛奶醬，甜度較高，推薦給像螞蟻一樣甜度接受較高的朋友。





▲稍微烤過後的棉花糖拉起來還會牽絲。



一象甜品

地址：嘉義市東區中正路337號

電話：0965647799

營業時間：平日 13：00－23：00、假日 12：00－23：00