獨／融入愛的雕塑品！淡水新景點找「16顆彩色水滴」

▲一般人對公共藝術並沒有特別想法，拍過即過，若深入了解，就會發現其中蘊含的奧義。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／淡水報導

一般人對公共藝術並沒有特別想法，拍過即過，若深入了解，就會發現其中蘊含的奧義。在採訪「滬尾藝文休閒園區」時，碰巧遇見草地上「彩色水滴」創作者蒲浩明，從入口處到中庭一共有16顆水滴藝術，包含正在散步、親親、唱歌等型態、顏色各異的作品，夜間打上燈光，讓水滴呈現另一番浪漫風貌。

▲蒲浩明老師正在看著自己的作品「彩色水滴」沈思。（圖／記者林敬旻攝）

透過藝術家的想像和意念，把冰冷的不銹鋼材質化為一座座擬人化作品，飯店大廳外的空間，一整排小水滴總長達11公尺，發揮想像，可以發現它們正在搖擺「唱歌」，在水池和草地旁，宛如花朵般綻放，也有象徵do、re、mi等7顆音符水滴，為了配合整體環境，漆上各種顏色，另外，在入口處有兩組正在「親親」的作品，均展現正面和愛的意念。

▲水滴公共藝術顏色、形態各異，在水池和草地旁，宛如花朵般綻放。（圖／記者林敬旻攝）

蒲浩明說，之所以創作出「水滴」系列作品，是在1991年某次念經時一閃即過的靈感，從那時開始，就陸續創作系列作品，至今已近30年，以前都是在室內，現在將作品放大到戶外展出，現在在嘉義還有相關作品。

▲蒲浩明說，之所以創作「水滴」系列的作品，是在1991年某次念經時一閃即過的靈感，從那時開始，就陸續創作系列作品。（圖／記者林敬旻攝）

蒲浩明說，佛壇生命境界晶瑩剔透，不鏽鋼也正象徵純淨無顏色，因此維持許多作品沒有烤漆。但為了配合環境，烤上光鮮亮麗的漆，呼應生命本來是彩色的，擺放位置有高有低，錯落不一，希望呈現出像是水一般的調性，和草地同樣的質感，將藝術品融入環境，顯得毫無違和感。

▲在「望高樓」制高點眺望水滴公共藝術。（圖／記者林敬旻攝）

另外，在「望高樓」制高點，除了能將整座園區、淡水河和觀音山盡收眼底之外，左邊則同樣是蒲浩明老師設計的主雕塑《浮光掠影淡水河》，愛心位在平台的水池上，採不鏽鋼純白色系，呈現晶瑩剔透中又閃閃發亮的意象，表達由愛創造出的世界。

▲如今在滬尾藝術園區就能觀摩到大師的作品。（圖／記者林敬旻攝）

擅長雕塑的藝術家蒲浩明以「水滴系列」為代表作之一，外祖父正是著名藝術家陳澄波，受祖父對藝術的熱情，以及師法父親蒲添生由東洋引介的西洋古典雕塑技法，時間長達13年，如今在滬尾藝術園區就能觀摩到大師的作品。



滬尾藝文休閒園區

地址：新北市淡水區中正路一段2號

預計開幕日：2019年9月底