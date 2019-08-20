ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

獨／融入愛的雕塑品！淡水新景點找「16顆彩色水滴」

ETtoday旅遊雲

▲「滬尾藝文休閒園區」將捷金鬱金香酒店。（圖／記者林敬旻攝）

▲一般人對公共藝術並沒有特別想法，拍過即過，若深入了解，就會發現其中蘊含的奧義。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／淡水報導

一般人對公共藝術並沒有特別想法，拍過即過，若深入了解，就會發現其中蘊含的奧義。在採訪「滬尾藝文休閒園區」時，碰巧遇見草地上「彩色水滴」創作者蒲浩明，從入口處到中庭一共有16顆水滴藝術，包含正在散步、親親、唱歌等型態、顏色各異的作品，夜間打上燈光，讓水滴呈現另一番浪漫風貌。

▲「滬尾藝文休閒園區」將捷金鬱金香酒店，水滴公共藝術。（圖／記者林敬旻攝）

▲蒲浩明老師正在看著自己的作品「彩色水滴」沈思。（圖／記者林敬旻攝）

透過藝術家的想像和意念，把冰冷的不銹鋼材質化為一座座擬人化作品，飯店大廳外的空間，一整排小水滴總長達11公尺，發揮想像，可以發現它們正在搖擺「唱歌」，在水池和草地旁，宛如花朵般綻放，也有象徵do、re、mi等7顆音符水滴，為了配合整體環境，漆上各種顏色，另外，在入口處有兩組正在「親親」的作品，均展現正面和愛的意念。

▲「滬尾藝文休閒園區」將捷金鬱金香酒店，水滴公共藝術。（圖／記者林敬旻攝）

▲水滴公共藝術顏色、形態各異，在水池和草地旁，宛如花朵般綻放。（圖／記者林敬旻攝）

蒲浩明說，之所以創作出「水滴」系列作品，是在1991年某次念經時一閃即過的靈感，從那時開始，就陸續創作系列作品，至今已近30年，以前都是在室內，現在將作品放大到戶外展出，現在在嘉義還有相關作品。

▲「滬尾藝文休閒園區」將捷金鬱金香酒店，水滴公共藝術作者蒲浩明。（圖／記者林敬旻攝）

▲蒲浩明說，之所以創作「水滴」系列的作品，是在1991年某次念經時一閃即過的靈感，從那時開始，就陸續創作系列作品。（圖／記者林敬旻攝）

蒲浩明說，佛壇生命境界晶瑩剔透，不鏽鋼也正象徵純淨無顏色，因此維持許多作品沒有烤漆。但為了配合環境，烤上光鮮亮麗的漆，呼應生命本來是彩色的，擺放位置有高有低，錯落不一，希望呈現出像是水一般的調性，和草地同樣的質感，將藝術品融入環境，顯得毫無違和感。

▲「滬尾藝文休閒園區」將捷金鬱金香酒店。（圖／記者林敬旻攝）

▲在「望高樓」制高點眺望水滴公共藝術。（圖／記者林敬旻攝）

另外，在「望高樓」制高點，除了能將整座園區、淡水河和觀音山盡收眼底之外，左邊則同樣是蒲浩明老師設計的主雕塑《浮光掠影淡水河》，愛心位在平台的水池上，採不鏽鋼純白色系，呈現晶瑩剔透中又閃閃發亮的意象，表達由愛創造出的世界。

▲「滬尾藝文休閒園區」將捷金鬱金香酒店。（圖／記者林敬旻攝）

▲如今在滬尾藝術園區就能觀摩到大師的作品。（圖／記者林敬旻攝）

擅長雕塑的藝術家蒲浩明以「水滴系列」為代表作之一，外祖父正是著名藝術家陳澄波，受祖父對藝術的熱情，以及師法父親蒲添生由東洋引介的西洋古典雕塑技法，時間長達13年，如今在滬尾藝術園區就能觀摩到大師的作品。

滬尾藝文休閒園區
地址：新北市淡水區中正路一段2號
預計開幕日：2019年9月底

關鍵字： 新北市旅遊 淡水區旅遊 滬尾藝文休閒園區 蒲浩明

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

煙波飯店台南館9月試營運

獨／淡水新景點找「16顆彩色水滴」

宜蘭山林小秘境有最美抹茶湖！

立榮航空推「無紙化登機證」

必吃「神仙最冷麵」！台中日式沾麵

茶壺山看台版馬丘比丘！坐擁山海美景

「青春山海線」新北最Chill旅遊

真芳X開丼聯名早餐8/19限時開賣

肉圓一顆只要20元！三重在地的老味道

五分埔隱藏版「油亮魯肉飯」入口即化

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證有V　住台東高野大飯店0元

揭密》摩鐵「不倫皂」洗澡沒味道

就是這款抹茶髒髒蛋糕！翻轉古早味印象

台南最難訂的爆紅餐廳之一！

肉圓一顆只要20元！三重在地的老味道

比壽司便宜！台中迴轉火鍋1盤18元

茶壺山看台版馬丘比丘！坐擁山海美景

日本1增消費稅至10%　這4情況免漲

獨／絕美「圓形雙虹」鯉魚潭現蹤！

桃園森林秘境餐廳盪鞦韆賞夢幻埤塘

熱門行程

最新新聞更多

煙波飯店台南館9月試營運

獨／淡水新景點找「16顆彩色水滴」

宜蘭山林小秘境有最美抹茶湖！

立榮航空推「無紙化登機證」

必吃「神仙最冷麵」！台中日式沾麵

茶壺山看台版馬丘比丘！坐擁山海美景

「青春山海線」新北最Chill旅遊

真芳X開丼聯名早餐8/19限時開賣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366