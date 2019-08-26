超過30種！特色鍋底任你選　還有免費三層英式下午茶！　

點評：火鍋真的一年四季都想吃><

▲台南時光秘境。（圖片由傻妞吃台南提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

實習記者謝璩安／綜合報導

對火鍋控來說，一年四季都是火鍋的季節，但火鍋的種類有很多，決定要不要吃到飽也是一大難題，現在台南就有一間火鍋店，鍋底有超過三十種可以選擇！不只配料超澎湃，下午還再免費贈送三層超浮誇英式下午茶，多個願望一次滿足！

▲時光秘境有滿滿的歐洲鄉村風情。（圖片由傻妞吃台南提供。）

時光秘境位在台南崇學國小的斜對面，隱藏在巷弄當中，但附近有停車場以外，門口也有許多機車停車格，交通相當方便。一走道時光秘境的門口，就可以感受到店家滿滿的歐洲鄉村風情，小小的庭院裡有許多綠色植栽，還有幾張長椅可以提供客人休息，非常愜意。

▲店內也是舒服的木頭系列，有一般座位區和沙發區可以選擇。

時光秘境的餐點選擇超多，光火鍋鍋底就有超過三十種可以選擇，除了簡單的昆布、沙茶、泡菜、番茄、麻辣這些口味以外，還有韓式部隊鍋、日式壽喜燒、柚香綠茶鍋、玫瑰鮮奶鍋以及剝皮辣椒雞這些平常比較少出現在一般火鍋店的湯頭，另外也有時光秘境的紙火鍋系列。選擇完鍋底以後就可以挑選肉品或素食，比較特別的是，除了豬肉和牛肉以外，也可以選擇A5和牛或海鮮。所有套餐都有附菜盤、肉盤和100元飲料，相當划算。

▲時光秘境火鍋口味超多，光湯底就有超過三十種。

玫瑰鮮奶鍋使用經過認證的有機玫瑰花，不用擔心食用的問題，傻妞吃台南介紹，鮮奶火鍋上面灑滿有雞乾燥玫瑰花，視覺、嗅覺、味覺同時都得到享受，一入口先是玫瑰清香，接踵而來的是鮮奶的濃郁，味道完美的結合在口腔之中，湯頭好喝程度破表！

▲火鍋套餐配料相當豐富，食材都毫不手軟。

▲玫瑰鮮奶鍋使用有機乾燥玫瑰，香氣濃郁，又香又好喝。

菜盤和海鮮盤也都不馬虎，菜盤除了蔬菜以外還有不少火鍋料，海鮮盤裡有手打花枝漿、鯛魚片、干貝唇、鮮蚵和鮮蝦，滿滿一大盤上桌看起來超療癒，海鮮食材也都非常新鮮，沒有腥味也有好品質，吸滿鮮奶鍋的湯汁以後更加鮮甜。

▲海鮮盤有五種海鮮，食材新鮮沒有腥味。

▲滿滿一鍋看起來超澎湃。

傻妞吃台南表示，韓式部隊鍋在店內也是人氣鍋物，配料除了菜盤還多了德式香腸、韓國和麵和起司，起司片放在泡麵上煮到融化以後搭配著吃非常好吃，起司片也讓泡菜湯底的辣味變得溫和，吃起來超過癮。附餐的豬肉也很大一片，滿滿一鍋相當澎湃。

▲韓式部隊鍋也是店裡的人氣鍋品。



▲半融化的起司片和韓國泡麵口味絕配。

最棒的是，目前時光秘境有一個超划算的活動，週一到週五四人同行到店用餐，就免費贈送一組三層手工英式下午茶，有咖啡凍、巧克力蛋糕、起司蛋糕和綜合炸物，當月壽星到店消費，憑證件還可以再加送一份炸物拼盤和茶凍，吃飽火鍋休息一下再繼續吃甜點，整個下午味蕾都超級滿足。

▲平日四人同行到店用餐就會免費贈送一組手工下午茶。

▲加點的麻糬芋丸。

時光秘境除了餐點CP值超高，活動也很多以外，用餐時間不受限制，可以跟三五好友一起從中午一路聊到下午，再搭配著贈送的下午茶，正餐甜點全都包辦。另外店內有提供免費的無線網路，部分商店也有特約九折的優惠，下次想和姊妹或家人在台南聚餐，不妨到時光秘境吃吃看！



時光秘境

住址：台南市東區崇善路205巷5號

時間：11:30～21:00

電話：06-3369963