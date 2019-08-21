隱身山林間！高雄豪華露營有一泊三食　還能體驗美濃文化

點評：這個豪特別阿！！！我也想體驗美濃文化～～～

▲蝶舞澗|蟬說：瀰蝶源記（圖／白貓の食玩星球提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

實習記者陳羿妏／綜合報導

近年來吹起一股豪華露營風，許多營區都主打只要帶盥洗衣物就能輕鬆露營，但是並非每個露營區都能和在地文化結合提供活動體驗。在高雄美濃就有一個露營地，只要入住就可享有一泊三食，還能讓旅客體驗屬於美濃的文化活動；另外，旅客還能欣賞到花旗木、蘭花和蝴蝶等等自然景緻。

▲入口處。

由蝶舞澗和蟬說：瀰蝶源記共同打造的露營園區，其實也是一個生態景觀地，是由兩個企業一起打造出不同的旅遊型態，大多民眾來此會入住以蒙古包外型打造的露營帳篷，或是純粹參觀大自然的景色。

從門口走進去之前，隨之映入眼簾的是一座復古的紅磚屋，該建築的外觀是作家鍾理和作品改編的《原鄉人》電影場景，售票處也位在這個入口，如果只想入園參觀的民眾由此買票進入即可，而住宿的民眾可由此處辦理入住手續。

▲在這可以感受彷彿世外桃源般的幽靜感。

▲進園區可先至麓仰庄服務中心領取下午茶餐盒，麓仰在客家語中是「露營」的意思。

▲下午茶餐盒提供一罐冷泡茶＋文青野餐盒內含野蓮可頌、司康、紅麴和擂茶瑪德蓮、147米麵包以及糖漬薑脆餅，皆是結合美濃在地食材製作而成。

一進園區後可先到麓仰庄服務中心領取「一泊三食」中的下午茶餐盒，而環繞著服務中心的四周，是園區內最大特色的生態景觀，除了可以看到各種蘭花和在黃蝶翠谷的蝴蝶之外，還有種植超過1200棵、佔地為全台最大的花旗木。花旗木的別名為「泰國櫻花」，在3、4月時會出現非常浪漫的粉色櫻花群，而非櫻花期時也能看到一片綠意盎然的景色，靜謐又悠閒的氣息，漫步在這讓人心曠神怡。

▲服務中心還能租借泡泡足球、羽毛球拍和飛盤等休閒娛樂器具。

▲戶外休息區提供野餐好位置。

▲小朋友最喜歡的沙坑，營區還有提供玩樂用的堆沙、挖沙工具。

▲超大彈簧床可以在上面盡情彈跳。

園區內的住宿房型總共分成大樟樹區、櫻花區和黃蝶區這3個區域，房內分別為兩張雙人床、一張雙人床、一張雙人床加上一張單人床，價錢的部分是依照房型和人數計算，其中只有大樟樹區提供四人入住，而且還有親子房非常適合一家大小入住。

營區內的帳篷是以全白簡約色系打造，佈置風格充滿濃厚度假風情，搭配移動式冷氣和沙發，入住起來就像住家般舒適；另外，帳篷內還有提供盥洗用品和現代人必備的充電插座，十分便利。

▲帳篷外觀。

▲親子四人房裡還有迷你溜滑梯。

▲盥洗用品準備齊全。

▲夜晚時分的帳篷外，有機會看得到星星。

由於位於美濃地區，因此旅客在園區中就可以體驗美濃文化，而這些體驗活動內容每天可能都不太一樣，像是製作客家高麗菜乾，工作人員會先準備材料，透過解說指導旅客做出屬於自己的高麗菜乾，做好的料理可以直接帶回家。

▲美濃在地文化體驗之一就是「製作客家高麗菜乾」。

▲園區的溫室餐廳，這裡是用餐以及文化體驗的場地，如果單純是參觀沒有住宿的民眾也可以另外付費用餐。

一泊三食的另外兩餐則分別晚餐以及隔天早餐，皆是在園區的溫室餐廳食用，餐點大多結合美濃在地食材；晚餐的部分是提供自助式加上主餐肉盤，像是野蓮鹹派便是將美濃特產的水蓮與鹹派結合一起，粄條千層麵則是將美濃粄條結合西式料理千層麵的創意做法製造而成，因此口感更加Q彈，主餐肉盤的部分則是依照房型入數提供肉品數量，肉盤的部分有脆皮豬肉、雞肉以及羊排這三種肉品。

▲晚餐以提供自助式加上主餐肉盤為主。





▲菜色結合美濃在地食材製作出創意料理。

早餐的部分則是中西合併，中式提供白稀飯搭配各式小菜，其中小菜還可以吃到美濃豆腐乳；至於西式則是吐司、歐式冷肉盤以及各式果醬，特別的是吐司是以美濃147號米製作而成的，讓客人吃得到滿滿的「美濃味」。

▲早餐是以中西合併為主。

▲稀飯的配菜類還能吃到特色客家菜木瓜粄。

▲西式吐司是美濃147號米製作而成的。

蝶舞澗|蟬說：瀰蝶源記

地址：高雄市美濃區朝元92-5號

電話：(07)6811-858