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散步甜點！雞蛋仔也能客製化？經典三星蔥芝士鴨真的好宜蘭

ETtoday餓勢力

圖、文／Sharelife分享生活
 
在宜蘭火熱竄燒的【波波食堂】，現在也要用雞蛋仔的獨特魅力，延燒台中人的味蕾啦，香港雞蛋仔融合台灣在地口味，喜愛雞蛋仔的你，絕對不能錯過這間店啦！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

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▲招牌上還有一圈燈泡，夜晚點燈後也別有一番風味喔。

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▲使用的黑白淡奶多到都可以疊成牆啦。

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純白牆面搭配工業風裝潢，位在北區的這間【波波食堂】將要用雞蛋仔攻佔你的五臟廟，客製化的雞蛋仔，不只基底可以選，醬料、餡料也能依喜好添加，除了甜的口味之外，加上宜蘭特產的招牌鹹品更是必嚐。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲精心布置的店面，一旁還有螢光燈製成的LOGO喔。

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▲店門口的營養大奶桶，是來到這最好的打卡點喔。

雞蛋仔｜經典原味

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲經典的蜂巢狀製模。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲店家還有一個特色，就是使用DYSON的吹風機，吹涼雞蛋仔啦！

【波波食堂】製作的雞蛋仔基底，使用香港知名的黑白淡奶調配，加上特選的洗選蛋以及獨家配方，剛烤好的雞蛋仔，邊邊輕薄脆口，雞蛋仔則帶點Q彈口感，一邊吃還能一邊聞到濃郁的蛋香、奶香、麵粉香，如果來不及在黃金賞味期六分鐘內吃完，只要用小烤箱回烤2~3分鐘，就可以恢復酥脆口感喔。

日式抹茶｜濃郁巧克力

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

基底除了原味，還有巧克力跟抹茶可以選擇，喜歡巧克力的人，就可以選擇濃郁巧克力搭配朱古力豆豆，巧克力滋味超爆濃，另外選擇抹茶口味的人，則可以搭配上沖繩馬吉，咬下時淡淡抹茶香加上Q彈馬吉口感，讓人一口接一口停不下來。

三星蔥芝士鴨

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲芝士不是牽絲型的而是塊狀的，吃到時更有口感喔。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲翻到背面就能看到滿滿鴨賞。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

經典鹹滋味首推的就是這【三星蔥芝士鴨】啦，先在模具上灑上三星蔥，之後倒入已經加入芝士跟宜蘭知名【阿萬師鴨賞】的麵糊，包裹在麵糊裡的鴨賞鹹香味十足，當作解饞的下午小點，真是再適合也不過啦。

金沙鹹蛋皇

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲雞蛋仔的背面就能清楚看見滿滿的鹹蛋黃。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

新上市的【金沙鹹蛋皇】口味，在原味基底中加入打碎的鹹蛋黃，跟著雞蛋仔表皮同步烤得酥脆的鹹蛋黃，不只香氣驚人，那種微酥的口感更是讓人口水直流，抵擋不住鹹蛋黃誘惑的你，儘管來上一杯吧。

雙園鳳凰肉鬆

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

說到肉鬆首先讓人想到的，就是那台式經典口味的肉鬆麵包啦，那麼如果把麵包改成是雞蛋仔也一樣適合嗎？答案是YES！沒錯就是超搭，加上宜蘭知名雙園肉鬆做成的【雙園鳳凰肉鬆】，再撒上海苔芝麻肉鬆之前，還會先擠上一層美乃滋，不只讓肉鬆能夠沾黏在雞蛋仔上，吃的時候也更加潤口，傳統滋味果然就是名不虛傳。

花生黑盆

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

別看它外觀黑抹抹的，其實這口味深藏不露啊！抹上厚厚花生醬的雞蛋仔，撒滿磨碎的OREO粉，花生的堅果香跟OREO的微甜滋味，不只吃起來多了一層厚度，也不容易膩口喔。

只吃雞蛋仔還不夠，當然要再來一杯港式經典飲品啦！

凍檸茶

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲港式經典飲品【凍檸茶】，酸甜滋味最適合夏日解渴啦。

鹹檸七

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲整顆鹹檸檬加上七喜汽水，喝之前建議先把檸檬攪開喔。

凍絲襪奶茶

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲用黑白淡奶調製的絲襪奶茶，比較不甜膩，怕甜的人也能放心嘗試喔。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

傳統手法融合創新口味，迸出各種經典滋味的【波波食堂】，因為從宜蘭起家，將雞蛋仔融合進許多宜蘭在地食材，而現在終於來到台中開店的他，絕對是你一嚐雞蛋仔美好滋味的首選啦！

台中店現在也有外送服務嘍！
現在電話預約外送，還有買十送一基底的好康優惠喔。

另外現在只要加入【我是台中人】LINE@，就可以享有單筆消費，購買任一款雞蛋仔品項，贈送凍檸茶乙杯，想兌換的人記得要先出示手機畫面告知店家喔。(活動至2020/06/10)

【波波食堂Bubble House 台中店】
地址：台中市北區健行路544之1號
電話：04-2207-1627
營業時間：14:00~22:00
粉絲專頁：http://bit.ly/31SM681

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 點心 雞蛋仔 港式甜點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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