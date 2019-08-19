日本10月1日起「消費稅增至10%」！這4種情況維持8%稅率

▲日本消費稅10月起從原本8%調漲為10%。(圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本消費稅確定從今年10月1日起調漲，從現行的8%調漲為10%，對台灣旅客來說，影響最大的就是從機票、飯店到當地飲食交通等，旅行開銷都會增加。日本政府為了避免調漲消費稅影響人民日常支出，同步推出「減輕稅率制度」，只要符合4種情況，稅金就能維持原本的8%。

「減輕稅率制度」主要適用於飲食與報紙。根據日本內閣府公布的標準，飲食維持收取8%消費稅的情況包括：

▲日本松屋。（圖／翻攝日本松屋フーズ官方粉絲頁）

1.外帶餐點

若是到麥當勞等速食店、牛丼店（例如松屋、吉野家等）外帶餐點，收費時就適用8%消費；但若是選擇在店內用餐，明細內的消費稅就會收取10%。

▲日本超商Lawson。（圖／CFP）

2.便利商店購買的餐點選擇外帶

台灣人愛逛日本便利商店，如7-11、LAWSON提供的各種便當和炸物都讓台灣人讚不絕口。從10月起，若是到便利商店購買餐點，結帳時告知會外帶，店員就會以8%消費稅計算價格。

反之，由於有許多便利商店會提供內用桌椅，因此若是選擇在便利商店內用，結帳時就會被收取10%的消費稅。

▲在美食街用餐消費稅適用10%。（圖／記者屠惠剛攝）

3.路邊攤

日本有所謂的「屋台文化」，等同於台灣的路邊攤，若是在沒有提供桌椅的路邊攤購買餐點，就適用原本8%稅率。而百貨公司或大型購物商場的美食街因為會提供桌椅讓旅客用餐，因此會收取10%的消費稅。

▲UberEATS外送服務（圖／記者黃士原攝）

4.外送、宅配餐點

宅經濟當道，許多人多依賴外送與宅配服務，若是叫速食、披薩、UberEats等外送餐點服務，同樣適用8%消費稅。



