白粉交織超迷人！士林官邸「風雨蘭」開8成 花期倒數中

▲士林官邸蔥蘭及韭蘭目前盛開約8成。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

在台北這座又熱又擠的都市，士林官邸是賞花偷閒的好去處，現在中山北路五段460巷有特殊的「蔥蘭」及「韭蘭」盛開，陽光照射下，白色佐粉紅花朵正耀眼綻放，路過民眾回頭率超高，花期短暫，想賞花務必把握時機。

▲韭蘭葉片酷似食用的韭菜，葉片較扁較寬，容易彎曲或倒伏，花色一般為粉紅色，花朵比蔥蘭大一點，花瓣約6至9片。

台北市公園處表示，蔥蘭與韭蘭為石蒜科蔥蘭屬，為多年生草本花卉，叢生狀，地下具鱗莖，蔥蘭與韭蘭常令人分不清楚，公園處解釋，蔥蘭葉片酷似食用的蔥，葉片較圓，直立不太容易彎曲或倒伏，花一般為白色，花瓣約6片。而韭蘭葉片酷似食用的韭菜，葉片較扁較寬，容易彎曲或倒伏，花色一般為粉紅色，花朵比蔥蘭大一點，花瓣約6至9片。

▲蔥蘭葉片酷似食用的蔥，葉片較圓，直立不太容易彎曲或倒伏，花一般為白色，花瓣約6片。而韭蘭葉片酷似食用的韭菜，葉片較扁較寬，容易彎曲或倒伏，花色一般為粉紅色。

蔥蘭及韭蘭開花時亭亭玉立，花冠呈漏斗狀，適合種植在陽光充足的環境，也耐半陰，很長作為樹木下方的地被植物，或是花園的圍邊點綴，不過要注意的是，葉子及果實均具有毒素，是不能食用的喔。

▲蔥蘭及韭蘭花期主要落在夏至秋季，當久旱未雨，降下甘霖後盛開，因此又稱「風雨蘭」。

公園處園藝管理所主任賀綺華補充，蔥蘭及韭蘭花期主要落在夏至秋季，當久旱未雨，降下甘霖後盛開，因此又稱「風雨蘭」。在西方國家中，被稱作 Rain Lily，意思就是「雨百合」。在氣溫高、氣壓低、水分蒸發量較大的情況下，鱗莖內的開花激素濃度較高，進而刺激了花芽生長，所以雨後就會開出許多的花，所以下雨過後不妨瞧瞧公園步道的兩側、花壇邊緣，有機會看見蔥蘭及韭蘭的搖曳身影。



目前士林官邸公園內蔥蘭及韭蘭開花率約8成，為最佳觀賞時間，且花期極短、花況變化快速，賞花客不妨把握時機，前來捕捉難得一見的花景。



士林官邸公園

交通資訊：

1.捷運士林站2號出口，步行約7分鐘。

2.聯營公車請搜尋臺電臺北北區分處站、士林官邸站、小北街站即可抵達。