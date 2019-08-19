2019釜山景點這樣玩最輕鬆！釜山自由行景點、交通懶人包

點評：下去出國就決定是釜山了！

文、圖／Tripbaa

釜山！一個有著大海與迷人釜山腔的韓國城市！由於廉航直飛班次增加，加上郵輪旅遊盛行的關係，近年釜山自由行也越來越夯，一個又一個的釜山景點不停出現，究竟釜山自由行要怎樣玩比較順、比較方便又好玩？趕快跟著小編的腳步，來趟釜山行吧！

釜山景點玩法推薦

釜山景點推薦＃1

甘川村洞文化村

▲韓國釜山景點推薦-甘川洞文化村。（圖／Pixabay）



沒錯～第一次去釜山自由行，絕對不能錯過的釜山景點就是彩色的甘川村洞文化村！這裡早期是韓戰期間難民們聚集而成的村落，近年因藝術團體的大力推動，成為了具有特色住宅與彩色壁畫的熱門釜山景點。

除了探索甘川村洞文化村的歷史背景與文化之外，也有不少旅人會在甘川村洞文化村租韓服四處走走逛逛，與美麗可愛的小山城合照，可以說是非常具有紀念性的玩法！

地址：부산광역시 사하구 감내2로 203 （감천동）

交通：土城洞站6號出口→轉搭綠色小巴－沙下1-1、西區2、西區2-2或轉搭計程車

推薦：釜山包車一日遊（8小時景點自由選）



釜山景點推薦＃2

海雲台海水浴場

▲韓國釜山景點推薦-海雲台海水浴場。（圖／Pixabay）

如果說首爾是像台北一樣的現代都市，那麼釜山就是像高雄一樣的港都，因此來釜山自由行，也一定要到海邊走走，感受一下大海的遼闊，而且釜山海雲台海水浴場不只有乾淨潔白的沙灘，最特別的地方在於有非常多的海鷗，如果想餵牠們的話，可以先買一包蝦味先來唷！

▲韓國釜山景點推薦-海雲台海水浴場。（圖／Pixabay）



欣賞完海景、餵完可愛的海鷗之後，可以到海雲台海水浴場附近走走，其中像是海雲台傳統市場、大創都非常好逛，不只可以讓你吃飽飽，更可以買得開心，絕對值得一去～

地址：釜山廣域市海雲臺區海雲臺海邊路264

交通：從「海雲台站」3號或5號出口步行即可抵達

推薦：釜山包車一日遊（8小時景點自由選）

釜山景點推薦＃3

OPS 麵包店