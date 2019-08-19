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登台3年撤離台灣　百年米蘭傳奇甜點COVA只營業至8/31

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▲▼COVA2018年才推出有浮誇裝飾的可頌甜筒冰淇淋，今突然在臉書粉絲團公告要結束營業。（圖／記者黃士原攝）
▲COVA突然在臉書粉絲團公告8/31要結束營業。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

百年米蘭傳奇甜點COVA登台已經3年了，在台灣擁有不少粉絲，不過COVA Taiwan卻19日早上在官方臉書宣布結束COVA品牌代理，COVA在台灣的微風信義店2F Caffè、B1F專櫃及COVA台北101店3間店舖都將8月31日結營業。消息一出，許多粉絲感到難過，有人說「太難過了，我最愛的歐式甜點只有COVA。」

1817年，全球第一間COVA開設在米蘭斯卡拉劇院(La Scala theatre)旁，義大利知名的歌劇作曲家朱塞佩．威爾第、賈科莫．普契尼與作家海明威皆是COVA的座上嘉賓，而許多歐洲王公貴族也鍾愛於此聚會，是當時最時髦的社交沙龍。


▲要價1200元的金迷松露沙巴雍。（圖／COVA提供）

二次大戰後，COVA遷址至米蘭時尚重心--蒙特拿破崙大道(Via Monte Napoleone)，以堅持傳遞200年的慷慨美味成就米蘭的驕傲，至今成為許多熱愛甜品的在地人及遊客的朝聖地。2013年，LVMH集團入主；2016年，COVA登台進駐台北微風信義，在這裡可以品嚐到最義大利口味的咖啡、蛋糕及巧克力，其中巧克力部份，全都是在義大利手工作製作完後，再運送來台灣，COVA C.E.O.Paola faccioli強調，也因為是純手工，所以所有的巧克力的大小不會全都一致。


▲COVA的甜點蛋糕都是每天現做。（圖／記者黃士原攝）

除了甜點咖啡之外　COVA去年推出的可頌冰淇淋十分受到歡迎，在6月1日也強勢回歸，濃郁香甜Gelato和外酥內鬆可頌的完美結合，這次除原本的戀夏草莓、盛夏芒果和艷夏巧克力三種口味外，更加碼推出癒心抹茶、醉心荔枝、金迷松露沙巴雍，其中用到金箔馬卡龍、現刨整顆松露的金迷松露沙巴雍要價1200元。

另外，在COVA也吃得到義式周末早午餐，6月起還全新改版為夏季菜色，從入口清爽的芝麻炙燒鮪魚番茄冷麵到讓味蕾覺醒的雞肉酪梨捲佐莎莎醬等共7樣主菜。

對於COVA即將撤離台灣，許多粉絲都在官方臉書表達不捨，「太可惜了」，「怎麼會，去過很多次超好吃的說」，「竟然要熄燈了」，還有網友tag朋友說「以後吃不到了，想再吃一次」。


▲占杜亞金磚巧克力是COVA招牌巧克力。（圖／記者黃士原攝）


▲COVA Taiwan結束代理公告。（圖／取自COVA Taiwan官方臉書）

關鍵字： 美食情報 台北市美食 COVA 米蘭傳奇甜點

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