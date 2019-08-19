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獨／絕美「圓形雙虹」鯉魚潭現蹤！攝影達人拍下這幕：5分鐘就消失

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▲19日早晨，鯉魚潭被網友拍到彩虹。（圖／網友林辰儒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲19日清晨，鯉魚潭被網友拍到雙彩虹。（圖／網友林辰儒提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／採訪報導

好難得的畫面！彩虹與池潭倒影連成一個圓弧形。今（19）晨林姓網友在花蓮鯉魚潭拍攝到雙彩虹，特別的是，半圓形彩虹剛好倒映在池潭面，接出一幅光譜般的圓形，僅僅出現5分鐘就消失，令人讚嘆：也太美了！

▲19日早晨，鯉魚潭被網友拍到彩虹。（圖／網友林辰儒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲今（19）晨5:45，網友林辰儒在花蓮鯉魚潭拍攝到雙彩虹，僅僅出現5分鐘就消失。

單拍彩虹已不稀奇，增添其他要素更是攝影時可遇不可求的機運。退休後長居花蓮的林辰儒有20多年攝影經驗，今（19）晨5:45在花蓮鯉魚潭拍攝到彩虹，她受訪時表示，平時就喜歡到處走走拍拍，但最近幾天都下雨，想說說不定有機會看到彩虹，剛好睡不著就到鯉魚潭，卻意外在回頭時發現雙虹，出現大概5分鐘就消失。

▲19日早晨，鯉魚潭被網友拍到彩虹。（圖／網友林辰儒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲雙彩虹剛好倒影在池潭中，構成光譜般的畫面，只不過找不到前景，剛好前面有山坳、生態池和紅面鴨造景。

林辰儒描述當時情境，剛開始只有淡淡的光暈，直到太陽出來後，後面的霓才漸漸顯露出來，雙彩虹剛好倒影在池潭中，構成光譜般的畫面，剛好前面有山坳、生態池和紅面鴨造景，才得以拍出這張構圖完整的照片。

▲19日早晨，鯉魚潭被網友拍到彩虹。（圖／網友林辰儒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲林辰儒描述當時情境，剛開始只有淡淡的光暈，直到太陽出來後，後面的霓才漸漸顯露出來。

林辰儒說，原本要拍攝橫幅，但由於鏡頭不夠廣，不巧旁邊欄杆蠻高的，為了不想拍到其他異物才選擇拍直幅，有攝影經驗20多年的她是使用Canon5d3 單眼，有特別使用偏光鏡拍攝。

關鍵字： 花蓮旅遊 鯉魚潭 彩虹 雙彩虹 霓虹

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