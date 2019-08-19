ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

就是這款抹茶髒髒蛋糕！翻轉古早味蛋糕印象　受大學生喜愛

點評：吃完不要打開嘴巴XD
ETtoday餓勢力

▲法朗西斯烘焙坊。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲法朗西斯烘焙坊。

記者張舒芸／綜合報導　圖／ 台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊

古早味蛋糕也能玩出新創意！誰說古早味蛋糕只能想到一般的原味海綿蛋糕，高雄有家烘培坊是很多大學生的收藏名單，光是官網上的口味就眼花撩亂，最近更推出「抹茶髒髒蛋糕」，裡面的餡料更是你想不到的口味，快來看看究竟是什麼樣的口味俘虜了這群年輕人的味蕾。

▲法朗西斯烘焙坊。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲法朗西斯烘焙坊招牌上有一個馬來貘logo。

位於高雄三民區大昌一路上的「法朗西斯烘焙坊」，鄰近高雄應用大學，這家受許多大學生歡迎的烘培坊，從外觀招牌上可以看到一隻可愛的馬來貘logo，原來老闆的創業合夥人是一位馬來西亞人，為了完成他的甜點咖啡店願望，而有了這間古早味蛋糕店。官網上可以看到老闆時常推陳出新，創意口味讓人每種都想試，都是外面很難吃得到的口味，像是帕馬森起司、蜜香芋頭、桂圓核桃、蔓越莓乳酪、奶香南瓜等等。

▲法朗西斯烘焙坊。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲深受大學生喜愛的抹茶髒髒蛋糕。

最近則推出這款「抹茶髒髒蛋糕」，雖然之前曾流行過一陣子，大家可能會想有什麼特別之處，但老闆偏偏就是要和別人不一樣，這款抹茶髒髒蛋糕裡面包的居然是「花生」，意外組合卻非常搭，內餡也不是普通的醬，而是有顆粒感的花生醬，抹茶使用來自「日本靜岡」的抹茶粉，砸重成本就是要讓大家吃到真材實料的高品質，一口咬下先是嚐到帶點苦澀香氣的抹茶粉，接著是保有濕潤口感的抹茶海綿蛋糕，隨之而來的是花生迷人的香氣還帶有顆粒層次感，整個吃起來不再只是無聊的海綿蛋糕，而且會越吃越上癮。

▲法朗西斯烘焙坊。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲使用「日本靜岡抹茶粉」。

▲法朗西斯烘焙坊。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲內餡是花生醬，和抹茶意外搭配。

▲法朗西斯烘焙坊。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲內餡也不是普通的花生醬，是有顆粒感的真材實料。

除了抹茶外當然還有最經典的「巧克力髒髒蛋糕」，使用4種巧克力製作，加上用料不手軟的可可粉，滿足喜歡嚐鮮的甜食控們！中間層還不客氣的擠上滿滿巧克力醬，表層鋪上巧可力豆增加脆粒咬感，出爐後再淋上巧克力漿，最後撒上擁有100%可可脂的苦甜可可粉，送一份給女朋友簡直打趴所有巧克力甜點，店家也有提供線上預訂，怕被搶光一定要提前電話。

▲法朗西斯烘焙坊。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲兩款都是店內熱銷。

▲法朗西斯烘焙坊。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊提供）

▲使用4種巧克力製作，加上用料不手軟的可可粉，滿足喜歡嚐鮮的甜食控們！

法朗西斯烘焙坊Francis Ngooi

地址：高雄市三民區大昌一路2-3號
電話：07-383-6668
營業時間：0930-1800（售完為止）

關鍵字： 台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊 古早味蛋糕 法朗西斯烘焙坊 高雄美食 抹茶髒髒蛋糕

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

推薦閱讀

軌道跑車送餐！雲林平價玻璃屋牛排館　一頭牛拼盤限量10份

專人幫你烤！嘉義質感飯店爽嗑M9和牛　還有豬油拌飯+半熟蛋

礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜

自己的海鮮丼飯自己做！日本鹽釜市場現挑海產　還有烤巴掌大扇貝

玉米蔥仔餅超酥脆！中壢人氣早午餐　烤肉吐司炸出濃郁肉汁

秒飛歐洲！頭城純白系法式餐廳新開幕　吃得到松露舒芙蕾

就是這款抹茶髒髒蛋糕！翻轉古早味印象

台北歐式鄉村咖啡廳冰沙有整塊芒果

超羨慕！豐原女旅遊發票抽中千萬豪宅

經典三星蔥芝士鴨真的好宜蘭！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南最難訂的爆紅餐廳之一！

比壽司便宜！台中迴轉火鍋1盤18元

太魯閣熱門步道曾是掉腦袋神祕谷

桃園森林秘境餐廳盪鞦韆賞夢幻埤塘

釜山最新！韓國首座高空腳踏車開幕

米蘭傳奇甜點COVA八月底結束營業

高雄鮮乳牧場直營飲料店必喝芋頭牛奶

獨／絕美「圓形雙虹」鯉魚潭現蹤！

超萌！8公尺太空史努比現身高雄

專人幫你烤！嘉義質感飯店爽嗑和牛

熱門行程

最新新聞更多

就是這款抹茶髒髒蛋糕！翻轉古早味印象

台北歐式鄉村咖啡廳冰沙有整塊芒果

超羨慕！豐原女旅遊發票抽中千萬豪宅

經典三星蔥芝士鴨真的好宜蘭！

捷運5分鐘！圓山兒童樂園再開放

黑色、紅色都有！全台首創彩色雞排

心靈和肌膚　雙重閃亮亮溫泉之旅

免燒腦！捷運紅線上「3處美拍亮點」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366