就是這款抹茶髒髒蛋糕！翻轉古早味蛋糕印象　受大學生喜愛

點評：吃完不要打開嘴巴XD

▲法朗西斯烘焙坊。



記者張舒芸／綜合報導 圖／ 台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊

古早味蛋糕也能玩出新創意！誰說古早味蛋糕只能想到一般的原味海綿蛋糕，高雄有家烘培坊是很多大學生的收藏名單，光是官網上的口味就眼花撩亂，最近更推出「抹茶髒髒蛋糕」，裡面的餡料更是你想不到的口味，快來看看究竟是什麼樣的口味俘虜了這群年輕人的味蕾。

▲法朗西斯烘焙坊招牌上有一個馬來貘logo。



位於高雄三民區大昌一路上的「法朗西斯烘焙坊」，鄰近高雄應用大學，這家受許多大學生歡迎的烘培坊，從外觀招牌上可以看到一隻可愛的馬來貘logo，原來老闆的創業合夥人是一位馬來西亞人，為了完成他的甜點咖啡店願望，而有了這間古早味蛋糕店。官網上可以看到老闆時常推陳出新，創意口味讓人每種都想試，都是外面很難吃得到的口味，像是帕馬森起司、蜜香芋頭、桂圓核桃、蔓越莓乳酪、奶香南瓜等等。

▲深受大學生喜愛的抹茶髒髒蛋糕。



最近則推出這款「抹茶髒髒蛋糕」，雖然之前曾流行過一陣子，大家可能會想有什麼特別之處，但老闆偏偏就是要和別人不一樣，這款抹茶髒髒蛋糕裡面包的居然是「花生」，意外組合卻非常搭，內餡也不是普通的醬，而是有顆粒感的花生醬，抹茶使用來自「日本靜岡」的抹茶粉，砸重成本就是要讓大家吃到真材實料的高品質，一口咬下先是嚐到帶點苦澀香氣的抹茶粉，接著是保有濕潤口感的抹茶海綿蛋糕，隨之而來的是花生迷人的香氣還帶有顆粒層次感，整個吃起來不再只是無聊的海綿蛋糕，而且會越吃越上癮。

▲使用「日本靜岡抹茶粉」。



▲內餡是花生醬，和抹茶意外搭配。



▲內餡也不是普通的花生醬，是有顆粒感的真材實料。



除了抹茶外當然還有最經典的「巧克力髒髒蛋糕」，使用4種巧克力製作，加上用料不手軟的可可粉，滿足喜歡嚐鮮的甜食控們！中間層還不客氣的擠上滿滿巧克力醬，表層鋪上巧可力豆增加脆粒咬感，出爐後再淋上巧克力漿，最後撒上擁有100%可可脂的苦甜可可粉，送一份給女朋友簡直打趴所有巧克力甜點，店家也有提供線上預訂，怕被搶光一定要提前電話。

▲兩款都是店內熱銷。



▲使用4種巧克力製作，加上用料不手軟的可可粉，滿足喜歡嚐鮮的甜食控們！



法朗西斯烘焙坊Francis Ngooi

地址：高雄市三民區大昌一路2-3號

電話：07-383-6668

營業時間：0930-1800（售完為止）