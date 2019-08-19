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士林「天空樹遊戲場」夜間點燈超夢幻！還有隱藏版月亮鞦韆

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▲士林前港公園兒童遊戲場。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲士林前港公園兒童遊戲場大變身。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

大小朋友又有免費玩樂新去處了！士林「前港公園」8月重新升級成「天空樹遊戲場」，融合大樹地景與高塔滑梯的共融式設施，最熱門首推3.5公尺高的螺旋滑梯，怕曬的民眾，夜晚點燈後，搖身一變成星光遊樂場，園內還隱藏一座「月亮鞦韆」等網美來拍照，增添夜晚浪漫意象。

▲士林前港公園兒童遊戲場。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲夜晚點燈後，搖身一變成星光遊樂場，還隱藏一座「月亮鞦韆」等網美來拍照，增添夜晚浪漫意象。

「前港公園兒童遊戲場」距離士林夜市不遠，共設置3種不同高度的滑梯，最受歡迎的莫過於3.5公尺高的螺旋滑梯，以及可利用鑽籠攀爬或無障礙斜坡挑戰的4米5高管狀不鏽鋼滑梯，攀爬設施也不少，有平面式及斜面式的吊梯、攀岩牆和鑽籠，多樣性選擇讓小朋友在挑戰過程充分訓練前庭覺，增加學習上的穩定度。此外，遊戲場首次設置連身心障礙小朋友也能玩的高空滑梯。

▲士林前港公園兒童遊戲場。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲遊戲場首次設置連身心障礙小朋友也能玩的高空滑梯。

除了多元設施，在3.5公尺高的平台下方，還隱藏了一個月亮椅，呼應著天空樹塔上面的燈光造型，就像地面照映的月亮，童趣中帶點浪漫，底下採用木屑鋪面，讓遊戲場散發淡淡木頭香氣。

公園處表示，前港公園是士林區少數於園內有數10棵樹徑超過80公分，且樹高10幾公尺的公園，擁有天然遮蔽，結合小朋友設計的高塔滑梯融入在地眾多大樹，設計出天空樹遊戲組(Sky Tree Playground)，讓都市裡的公園也有身在森林裡悠遊的感動。

▲士林前港公園兒童遊戲場。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲結合小朋友設計的高塔滑梯融入在地眾多大樹，設計出天空樹遊戲組(Sky Tree Playground)。

為延長公園夜晚的美，遊戲場在晚間6點後將會點亮到10點，整座公園彷彿化身絕美的星光遊樂園，也能一併避開夏日的暑氣！

▲士林前港公園兒童遊戲場。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲前港公園遊戲場在晚間6點後天空樹將會點亮到10點。

士林前港公園
交通方式：
1.搭乘捷運：捷運劍潭站下，劍潭路直走過承德路再直走接後港街，遇到第一個路口右轉，左轉接前港路順著走即抵。
2.搭乘公車：捷運劍潭站下，搭40路公車於「前港公園」下。
3.開車可以停前港公園地下停車場2:00～19:00每小時20元；19:00～2:00每小時40元（兒童遊戲區靠近停車場1號出口，2號及3號出口中間有電梯）
地址：台北市士林區士林區前港街與華齡街交叉口
夜間點燈時間：18:00-22:00

關鍵字： 台北市旅遊 天空樹遊戲場 前港公園 親子旅遊

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