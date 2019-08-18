ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

釜山新景點！韓國首座「高空腳踏車」　在22米高空騎上繩索好刺激

ETtoday旅遊雲

▲▼釜山金海伽倻主題公園高空腳踏車。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

▲釜山金海伽倻主題公園高空腳踏車。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

現在到釜山又有新景點可以去了！位於金海伽倻主題公園全新開幕的極限運動園區內，打造韓國第一座，也是韓國最高的高空腳踏車，讓旅客在22公尺高空騎腳踏車往返，還有離地15公尺高空的高塔歷險，挑戰旅客的膽量極限。

▲▼釜山金海伽倻主題公園高空腳踏車。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

▲釜山金海伽倻主題公園有韓國第一座高空腳踏車。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

▲▼釜山金海伽倻主題公園高空腳踏車。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

▲6個賽道還可以比賽。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

▲▼釜山金海伽倻主題公園高空腳踏車。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

▲騎在22米高空超刺激。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

這座韓國最高的高空腳踏車「Exciting Cycling」高度設在22公尺高空，旅客必須騎上腳踏車，往返500公尺的路程，全程僅靠安全裝置，而腳踏車則設置在細細的繩子上，為了增加刺激感，高空腳踏車設計6條賽道，讓朋友間可以互相比賽，同時藉由高空，可以同時遠眺金海市和盆城山的美景。

▲▼釜山金海伽倻主題公園高空腳踏車。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

▲釜山金海伽倻主題公園高塔挑戰你的膽量。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

另一項極限運動設施「Exciting Tower」則設置在15公尺高空處，旅客必須在高塔上通過72項任務，包括走吊橋、穿過輪胎、呼拉圈等障礙，同時也是韓國最大型的極限高塔體驗，對喜歡挑戰自己體力的旅客來說，到釜山一定要來這裡玩一次。

金海伽倻主題公園（김해가야테마파크）

地址: 慶尚南道金海市伽倻主題路161
경상남도 김해시 가야테마길 161
電話: +82-55-340-7900
時間: 平日09:00-21:00、周末09:00-22:00
 Exciting Cycling：星期二至日10:30-20:00
 Exciting Tower：星期二至日10:30-17:00
費用: 33,000韓元 （包含入場費+ Exciting Cycling + Exciting Tower）
交通: 釜山金海輕軌線「仁濟大學」站1號出口，乘坐穿梭巴士至金海伽耶主題公園
使用限制: 身高必須為140公分以上，體重限制為40至95公斤，而且年齡不得超過70歲。

►►►拋開繁雜、出門充電！帶上Visa卡出發吧！

關鍵字： 釜山旅遊 韓國旅遊 南韓旅遊 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

韓國最高自由落體103米高空3秒落地

專人幫你烤！嘉義質感飯店爽嗑和牛

釜山最新！韓國首座高空腳踏車開幕

KAKAO FRIENDS推萊恩獅爆米花桶

礁溪老爺Buffet必吃的11道菜

日本鹽釜市場自己的海鮮蓋飯自己做

亞洲第一間Tiffany咖啡廳在東京！

星宇航空第二波5條航線獲准！

中壢人氣早午餐玉米蔥仔餅超酥脆！

2019澎湖國際海灣燈光節必看攻略

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

比壽司便宜！台中迴轉火鍋1盤18元

台南最難訂的爆紅餐廳之一！

超萌！8公尺太空史努比現身高雄

韓式烤肉+6樣現做韓食無限量供應

桃園森林秘境餐廳盪鞦韆賞夢幻埤塘

基隆燒烤吃到飽牛舌、天使紅蝦通通有

三重瀑布滑草場18日啟用免費玩

老司機帶路揭摩鐵「最潮房型」面紗

久等了！迪士尼星戰樂園12/5開放

台南76年麵店必吃意麵、古早味紅茶

熱門行程

最新新聞更多

韓國最高自由落體103米高空3秒落地

專人幫你烤！嘉義質感飯店爽嗑和牛

釜山最新！韓國首座高空腳踏車開幕

KAKAO FRIENDS推萊恩獅爆..

礁溪老爺Buffet必吃的11道菜

日本鹽釜市場自己的海鮮蓋飯自己做

亞洲第一間Tiffany咖啡廳在東京..

星宇航空第二波5條航線獲准！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366