釜山新景點！韓國首座「高空腳踏車」　在22米高空騎上繩索好刺激

▲釜山金海伽倻主題公園高空腳踏車。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

現在到釜山又有新景點可以去了！位於金海伽倻主題公園全新開幕的極限運動園區內，打造韓國第一座，也是韓國最高的高空腳踏車，讓旅客在22公尺高空騎腳踏車往返，還有離地15公尺高空的高塔歷險，挑戰旅客的膽量極限。

▲釜山金海伽倻主題公園有韓國第一座高空腳踏車。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

▲6個賽道還可以比賽。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

▲騎在22米高空超刺激。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

這座韓國最高的高空腳踏車「Exciting Cycling」高度設在22公尺高空，旅客必須騎上腳踏車，往返500公尺的路程，全程僅靠安全裝置，而腳踏車則設置在細細的繩子上，為了增加刺激感，高空腳踏車設計6條賽道，讓朋友間可以互相比賽，同時藉由高空，可以同時遠眺金海市和盆城山的美景。

▲釜山金海伽倻主題公園高塔挑戰你的膽量。（圖／翻攝自金海伽倻主題公園臉書專頁）

另一項極限運動設施「Exciting Tower」則設置在15公尺高空處，旅客必須在高塔上通過72項任務，包括走吊橋、穿過輪胎、呼拉圈等障礙，同時也是韓國最大型的極限高塔體驗，對喜歡挑戰自己體力的旅客來說，到釜山一定要來這裡玩一次。

金海伽倻主題公園（김해가야테마파크）

地址: 慶尚南道金海市伽倻主題路161

경상남도 김해시 가야테마길 161

電話: +82-55-340-7900

時間: 平日09:00-21:00、周末09:00-22:00

Exciting Cycling：星期二至日10:30-20:00

Exciting Tower：星期二至日10:30-17:00

費用: 33,000韓元 （包含入場費+ Exciting Cycling + Exciting Tower）

交通: 釜山金海輕軌線「仁濟大學」站1號出口，乘坐穿梭巴士至金海伽耶主題公園

使用限制: 身高必須為140公分以上，體重限制為40至95公斤，而且年齡不得超過70歲。

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