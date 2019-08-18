自己的海鮮丼飯自己做！日本鹽釜市場現挑海產　還有烤巴掌大扇貝

▲鹽釜水產市場可以DIY自己的海鮮丼飯。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導、攝影

來到日本，許多人一定要吃的就是舖上滿滿生魚片的海鮮丼飯。距離仙台約30分鐘車程的「鹽釜水產市場」，就讓旅客可以現買各種處理好的新鮮生魚片，甚至是干貝、玉子燒、牡丹蝦，最後自己DIY獨屬自己的海鮮丼飯，還可以買到巴掌大的超大干貝，並現場自己燒烤，可是海鮮控來到日本東北必去景點。

▲鹽釜水產市場有約150間魚販。（圖／記者蔡玟君攝）

▲魚販都會處理好所有生魚片。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可以買整盤蝦用炙燒的烤得過癮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲巴掌大干貝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲鹽釜水產市場用餐區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲購買白飯套餐的櫃檯。（圖／記者蔡玟君攝）

▲買好白飯套餐和食材就可以開始DIY。（圖／記者蔡玟君攝）

鹽釜水產市場約有150間魚販聚集，為了吸引旅客到來，市場推出自己的海鮮丼飯食材自己挑體驗，魚販會事先為客人處理好生魚片，並放在盒中販售，且標價明確，從鮪魚片、牡丹蝦、章魚等各種魚類應有盡有，在市場一隅設置用餐區，旅客可以在用餐區購買白飯套餐，一碗白飯搭配一晚味噌湯，白飯還分3種尺寸，讓旅客可以依照食量選擇。

▲自己就可以做出超澎湃的海鮮丼飯。（圖／記者蔡玟君攝）

▲戶外炙燒區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可以自己烤干貝（圖／記者蔡玟君攝）

▲整盤炙烤鮮蝦和扇貝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲巴掌大的干貝超誘人。（圖／記者蔡玟君攝）

買好食材與白飯套餐後，旅客就可以自己裝飾自己的海鮮丼飯，而市場內販售巴掌大干貝等海鮮，若是不敢生吃，戶外區設有燒烤區，只要付100日圓（約新台幣30元）使用費就可以將買到的食材拿來燒烤，若是想請工作人員幫忙，也可加付100日圓，就有專人幫你處理。

鹽釜水產物仲卸市場

地址：鹽釜市新濱町1丁目20番74號

交通方式：JR仙石線東鹽釜站步行15分鐘

營業時間：

平日凌晨3:00至13:00（用餐時間為7:30至12:00）

星期六：凌晨3:00至14:00（用餐時間為7:30至13:00）

星期日、例假日：6:00至14:00（用餐時間為7:30至13:00）

公休日：星期三

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