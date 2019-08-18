亞洲首間Tiffany咖啡廳在東京！竟有夢幻藍甜甜圈、新LOGO飾品



▲Tiffany＆Co.在東京打造「亞洲第一間咖啡廳」，一開幕就吸引超多人朝聖。（圖／記者陳詩璧攝，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

還記得奧黛麗赫本在《第凡內早餐》電影中的經典畫面嗎？她站在Tiffany＆Co.櫥窗前吃可頌、喝咖啡，看起來非常浪漫。但是現在，如果你也想和奧黛麗赫本一樣，那就飛去日本吧！Tiffany在東京打造限定概念店，除了能買珠寶和香水之外，還能坐在咖啡廳中享用超夢幻的Tiffany藍甜甜圈！



▲除了販售一般的珠寶飾品之外，店內還有一些獨家貓型LOGO的商品。





▲這面牆是店內的打卡熱點，許多人都會在這裡拍照留念。



Tiffany＆Co.在東京打造的期間限定概念店「TIFFANY＠CAT STREET」，座落在原宿貓街上，於今年4月19日新開幕，Tiffany還特別為此概念店設計一個全新的貓型LOGO，吸引不少Tiffany迷朝聖；不過，目前此概念店只預計營業3年，所以旅客可要好好把握機會。



▲店內的裝潢處處可見Tiffany的用心，目前只預計營業3年，旅客可要把握機會朝聖。



TIFFANY＠CAT STREET建築外觀以灰黑色設計，上頭還印有蒂芬尼色的大LOGO，十分顯眼。當你要踏進店裡前，你就會發現入口處右側有一台披著蒂芬尼色的販賣機，這裡面賣的可不是飲料，而是香水和身體乳，讓許多女孩都搶著在這裡買罐香水回家當紀念。



▲一踏進店裡，就有滿滿的驚喜等著你。





▲和其他販賣機不一樣，這台販賣機賣的是香水和身體乳。



TIFFANY＠CAT STREET分為5層樓，B1和2樓為珠寶飾品展售區，1樓和3樓都是居家生活用品區，4樓則是Tiffany Cafe。另外，TIFFANY＠CAT STREET不只提供常態商品，還有一些獨家貓型LOGO商品，唯有親自來一趟才有辦法買到。



▲來到這裡，除了可以買飾品當紀念以外，還可以坐在咖啡廳中享受下午茶。





▲旅客能在購買的飾品上刻印屬於自己的文字，讓飾品變得更有意義。



其中吸引最多人打卡的就是位於4樓的Tiffany Cafe，不過如果你想坐在夢幻的Tiffany Cafe中用餐，可要記得先在2周前上網預約。Tiffany Cafe除了提供電影《第凡內早餐》出現的經典牛角可頌和一些麵包以外，還有Tiffany藍甜甜圈和糖霜餅乾等等甜點，讓人少女心整個大噴發！



▲咖啡廳中吃得到超夢幻的蒂芬尼藍甜甜圈。





▲要來咖啡廳用餐前的2個禮拜，記得要先上網預約位置，才不會撲空。



TIFFANY＠CAT STREET

地址：東京都澀谷區神宮前6-14-5

營業時間：11：00～19：00／咖啡廳11:30～18:30（最後點餐時間18:00）

開幕日期：2019年4月19日開始營業，目前只預計營業3年

網站：www.tiffany.co.jp/jewelry-stores/cat-street/

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