ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

亞洲首間Tiffany咖啡廳在東京！竟有夢幻藍甜甜圈、新LOGO飾品

ETtoday旅遊雲

▲東京Tiffany期間限定概念店。（圖／記者陳詩璧攝）
▲Tiffany＆Co.在東京打造「亞洲第一間咖啡廳」，一開幕就吸引超多人朝聖。（圖／記者陳詩璧攝，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

還記得奧黛麗赫本在《第凡內早餐》電影中的經典畫面嗎？她站在Tiffany＆Co.櫥窗前吃可頌、喝咖啡，看起來非常浪漫。但是現在，如果你也想和奧黛麗赫本一樣，那就飛去日本吧！Tiffany在東京打造限定概念店，除了能買珠寶和香水之外，還能坐在咖啡廳中享用超夢幻的Tiffany藍甜甜圈！

▲東京Tiffany期間限定概念店。（圖／記者陳詩璧攝）
▲除了販售一般的珠寶飾品之外，店內還有一些獨家貓型LOGO的商品。

▲東京Tiffany期間限定概念店。（圖／記者陳詩璧攝）
▲這面牆是店內的打卡熱點，許多人都會在這裡拍照留念。

Tiffany＆Co.在東京打造的期間限定概念店「TIFFANY＠CAT STREET」，座落在原宿貓街上，於今年4月19日新開幕，Tiffany還特別為此概念店設計一個全新的貓型LOGO，吸引不少Tiffany迷朝聖；不過，目前此概念店只預計營業3年，所以旅客可要好好把握機會。

▲東京Tiffany期間限定概念店。（圖／記者陳詩璧攝）
▲店內的裝潢處處可見Tiffany的用心，目前只預計營業3年，旅客可要把握機會朝聖。

TIFFANY＠CAT STREET建築外觀以灰黑色設計，上頭還印有蒂芬尼色的大LOGO，十分顯眼。當你要踏進店裡前，你就會發現入口處右側有一台披著蒂芬尼色的販賣機，這裡面賣的可不是飲料，而是香水和身體乳，讓許多女孩都搶著在這裡買罐香水回家當紀念。

▲東京Tiffany期間限定概念店。（圖／記者陳詩璧攝）
▲一踏進店裡，就有滿滿的驚喜等著你。

▲東京Tiffany期間限定概念店。（圖／記者陳詩璧攝）
▲和其他販賣機不一樣，這台販賣機賣的是香水和身體乳。

TIFFANY＠CAT STREET分為5層樓，B1和2樓為珠寶飾品展售區，1樓和3樓都是居家生活用品區，4樓則是Tiffany Cafe。另外，TIFFANY＠CAT STREET不只提供常態商品，還有一些獨家貓型LOGO商品，唯有親自來一趟才有辦法買到。

▲東京Tiffany期間限定概念店。（圖／記者陳詩璧攝）
▲來到這裡，除了可以買飾品當紀念以外，還可以坐在咖啡廳中享受下午茶。

▲東京Tiffany期間限定概念店。（圖／記者陳詩璧攝）
▲旅客能在購買的飾品上刻印屬於自己的文字，讓飾品變得更有意義。

其中吸引最多人打卡的就是位於4樓的Tiffany Cafe，不過如果你想坐在夢幻的Tiffany Cafe中用餐，可要記得先在2周前上網預約。Tiffany Cafe除了提供電影《第凡內早餐》出現的經典牛角可頌和一些麵包以外，還有Tiffany藍甜甜圈和糖霜餅乾等等甜點，讓人少女心整個大噴發！

▲東京Tiffany期間限定概念店。（圖／記者陳詩璧攝）
▲咖啡廳中吃得到超夢幻的蒂芬尼藍甜甜圈。

▲東京Tiffany期間限定概念店。（圖／記者陳詩璧攝）
▲要來咖啡廳用餐前的2個禮拜，記得要先上網預約位置，才不會撲空。

TIFFANY＠CAT STREET

地址：東京都澀谷區神宮前6-14-5
營業時間：11：00～19：00／咖啡廳11:30～18:30（最後點餐時間18:00）
開幕日期：2019年4月19日開始營業，目前只預計營業3年
網站：www.tiffany.co.jp/jewelry-stores/cat-street/

►►►拋開繁雜、出門充電！帶上Visa卡出發吧！

關鍵字： TIFFANY＠CAT STREET Tiffany咖啡廳 日本旅遊 東京美食 原宿貓街

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

推薦閱讀

礁溪老爺Buffet必吃的11道菜

日本鹽釜市場自己的海鮮蓋飯自己做

亞洲第一間Tiffany咖啡廳在東京！

星宇航空第二波5條航線獲准！

中壢人氣早午餐玉米蔥仔餅超酥脆！

2019澎湖國際海灣燈光節必看攻略

台北人氣咖啡廳必吃濃郁咖哩飯！

台灣虎航租購15架A320neo！評估新航點

頭城第一家法式餐廳吃得到松露舒芙蕾

羅馬推出「回收塑膠瓶免費換車票」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

比壽司便宜！台中迴轉火鍋1盤18元

台南最難訂的爆紅餐廳之一！

超萌！8公尺太空史努比現身高雄

韓式烤肉+6樣現做韓食無限量供應

桃園森林秘境餐廳盪鞦韆賞夢幻埤塘

三重瀑布滑草場18日啟用免費玩

基隆燒烤吃到飽牛舌、天使紅蝦通通有

老司機帶路揭摩鐵「最潮房型」面紗

久等了！迪士尼星戰樂園12/5開放

台南76年麵店必吃意麵、古早味紅茶

熱門行程

最新新聞更多

礁溪老爺Buffet必吃的11道菜

日本鹽釜市場自己的海鮮蓋飯自己做

亞洲第一間Tiffany咖啡廳在東京..

星宇航空第二波5條航線獲准！

中壢人氣早午餐玉米蔥仔餅超酥脆！

2019澎湖國際海灣燈光節必看攻略

台北人氣咖啡廳必吃濃郁咖哩飯！

台灣虎航租購15架A320neo！評..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366