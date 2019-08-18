澎湖國際海灣燈光節必看攻略！4大主燈光雕秀、好拍打卡點都在這

▲2019澎湖國際海灣燈光節開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／澎湖報導

第二屆「澎湖國際海灣燈光節」於17日於觀音亭園區登場，澎湖國家風景區管理處今年便利用充滿海洋意象的燈飾，將廣闊的觀音亭變成為夜晚發光的海底世界。《ETtoday新聞雲》整理出此次澎湖國際海灣燈光節攻略，包括4大必看主燈光雕秀，以及超好拍的夜間打卡亮點，這個秋天，就到澎湖欣賞海灣與燈光交織而成的絕美離島夜景吧！

▲2019澎湖國際海灣燈光節4大主燈之一的「福耀龍宮門」。（圖／記者蔡玟君攝）

2019澎湖國際海灣燈光節從即日起至11月2日為止，今年規劃4大主燈燈光展演、9大主題燈飾，以及12場主題之夜，其中主燈光雕秀為每週四至週六，12場主題之夜在每週六舉行，並會邀來知名歌手與藝術家在觀音亭演出。

▲福耀龍宮門主燈近看很壯觀。（圖／記者蔡玟君攝）

澎管處今年規劃4大主燈，包括「福耀龍宮門」、「鯨動海灣」、「隱匿之海」和「光映虹橋」，除了一般點燈效果外，每到指定時段，就會結合音樂與光雕，上演一段絢爛的燈光秀。

▲從福耀龍宮門正下方向上看視角。

▲福耀龍宮門不同燈光效果。（圖／記者蔡玟君攝）

▲福耀龍宮門能展現海洋流動意象。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有時也會呈現火紅色彩。（圖／記者蔡玟君攝）

如作為迎賓門的「福耀龍宮門」主燈，當旅客穿過400公尺長的星空長廊，就能看到巨大的龍宮門矗立在眼前，在龍宮頂部掛上數十顆紅色燈籠，下方垂吊細長且密集的LED燈柱，當音樂響起，透過燈光效果利用LED燈柱展現律動的海洋波浪，展現神秘的龍宮世界。

福耀龍宮門燈光秀時間：每週四至週六晚上19:30起至21:00為止，每15分鐘一場，週六增加21:15與21:30兩場次

▲鯨動海灣主燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲當燈光秀開始時，利用乾冰效果展現鯨魚在海中悠遊感。

今年最大亮點主燈「鯨動海灣」則是請來台灣燈會主燈設計團隊操刀，設計高達5公尺、長15公尺的巨大鯨魚，在半空中展現鯨魚於海中悠遊的律動感，當燈光打在鯨魚身上，讓魚身呈現沉穩的海洋色彩；而每到主燈秀時間，隱藏在魚身上的紋路在燈光下顯現，配合音樂，兩側魚鰭更會上下擺動，更利用乾冰呈現鯨魚噴水柱效果，都是該主燈秀的必看亮點。

鯨動海灣燈光秀時間：每週四至週六晚上19:40起至20:40點為止，每30分鐘一場，週六增加19:25與21:10兩場次

▲虹橋主燈秀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲打上不同色彩燈光的虹橋宛如一道夜空中發光的彩虹。（圖／記者蔡玟君攝）

橫越大海的虹橋今年也成為4大主燈之一，利用燈飾與七彩燈光效果，讓美麗的半圓弧橋身在夜晚中像是會發光的彩帶，而每到固定時間，搭配音樂虹橋則會上演長達4分鐘的燈光秀，只在夜晚才會出現的絢爛彩虹，同樣是此次燈光節亮點。

光映虹橋燈光秀時間：每週四至週六晚上19:30起至20:30點為止，每30分鐘一場，週六增加19:15與21:00兩場次

▲隱匿之海主燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲前往隱匿之海的星空步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲隱匿之海每週四和週六各有一場表演。（圖／記者蔡玟君攝）

▲舞者會在隱匿之海中翩翩起舞，展現深海龍王的故事。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

「隱匿之海」是4大主燈中最具藝文氣息的藝術作品，利用飄逸的布條呈現海中秘境，當旅客穿過星空步道，就會來到這處隱匿之海，當音樂響起，配合燈光效果，由來自國際太陽馬戲團前首席舞者張逸軍老師旗下舞團的舞者，藉由優雅卻不失力量的舞步，站在深海之中詮釋海龍王的故事，長達6分鐘的表演，為觀眾帶來奇幻的深海秘境之旅。

隱匿之海燈光秀時間：每週四20:50、每週六21:20演出

▲2019澎湖國際海灣燈光節必拍珊瑚樹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲珊瑚樹有不同燈光效果。（圖／記者蔡玟君攝）

▲海龍燈飾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲獅子魚燈飾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可愛河豚在這裡也看得到。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2019澎湖國際海灣燈光節入口意象的星空長廊。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

除了上述必看4大主燈秀外，散落在園區各駐的主題燈飾也是好拍打卡亮點，例如宛如新加玻濱海灣花園天空樹的「珊瑚樹」燈飾，在燈柱上裝飾許多海洋生物，當旅客靠近時，光點會隨著時間不斷變化，成為最受歡迎的拍照區；而「奇幻燈組」區則是利用傳統花燈的透光特性，展現海龍、河豚、獅子魚等大型燈光藝術品。

▲在步道旁也有許多魚類燈籠裝飾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲多樣化的燈飾將觀音亭妝點成發光的海洋世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▲秋‧風動燈飾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲椅子下的燈光也呈現海洋藍。（圖／記者蔡玟君攝）

為了讓旅客能徹底徜徉在這處夜晚會發光的海底世界中，除了步道與草地間會以各種悠游的魚類燈籠裝飾，連提供旅客休息的石椅下方都特別打上藍色燈光，營造出海洋效果，讓觀音亭入夜後，就化身為絕美的光雕世界。